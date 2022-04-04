ترتيب دوري أدنوك: الوحدة يحقق فوزا مثيرا على الإمارات ويصعد إلى المركز الثاني (فيديو)

حقق نادي الوحدة فوزا مثيرا على الإمارات بنتيجة 4/2 ليصعد إلى المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ20 من المسابقة.

ولحساب الجولة نفسها فاز الظفرة 2/0 على عجمان، واتحاد كلباء 1/0 على العروبة.

وسجل عمر خربين الهدف الأول للوحدة في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ووقع فابيو مارتينز الهدف الثاني في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الو حدة 2/1 بعدما سجل سعيد الكعبي هدفا للإمارات في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة قصيرة من جوزيف كيدي كنادو.

وأعاد الوحدة الفارق إلى هدفين بعدما سجل له جواو ماركوس ليما كانديدو هدفا من ضربة جزاء في الدقيقة 51، وعاد عمر خربين وسجل الهدف الثاني له والرابع للوحدة في الدقيقة 60 من ضربة رأس.

وسجل وليد الصبار هدفا ثانيا للإمارات في الدقيقة 63 لكن المباراة انتهت على فوز الوحدة 4/2.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 42 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني ويتأخر بـ4 نقاط عن العين المتصدر الذي لعب 19 مباراة. في حين جمدت الخسارة رصيد الإمارات عند 9 نقاط من 20 مباراة في المركز الرابع عشر والأخير.

وفاز الظفرة 3/0 على عجمان سجلها بلال عبدالله ووليد عمير ولوكاس ريبيرو دوس سانتوس في الدقائق 36 و83 و86، كما تغلب اتحاد كلباء 1/0 على العروبة سجله بينيل ملابا من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

ورفع الفوز رصيد الظفرة إلى 18 نقطة من 20 مباراة في المركز الحادي عشر (مؤقتا)، وكذلك رفع الفوز رصيد اتحاد كلباء إلى 23 نقطة من 20 مباراة في المركز العاشر.

أما الخسارة فجمدت رصيد عجمان عند 25 نقطة من 20 مباراة في المركز التاسع، مقابل 10 نقاط فقط من 20 مباراة للعروبة في المركز الثالث عشر.

ويوم الثلاثاء من المقرر أن يلعب العين المتصدر مع الوصل وخورفكان مع بني ياس في ختام مباريات الجولة الـ20 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويوم أمس السبت تغلب الجزيرة حامل اللقب 2/1 على شباب الأهلي دبي، والشارقة 2/0 على النصر.

يشار إلى أن العين أكثر ناد توج باللقب برصيد 13 لقبا مقابل 7 لكل من شباب الأهلي دبي والوصل، و6 للشارقة.