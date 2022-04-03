أحمد شامبيه يتصدى لثلاث ضربات جزاء ويرتكب خطأ فادحا في مباراة الشارقة والنصر (فيديو)

ارتكب أحمد شامبيه حارس النصر خطأ فادحا أسفر عن هدف، ثم خطف كل الأضواء وأنقذ ثلاث ركلات جزاء لكنها لم تكن كافية لتجنب الخسارة 0/2 أمام الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، فيما فاز الجزيرة بصعوبة 2/1 على شباب الأهلي دبي، اليوم الأحد.

وأثناء التعادل دون أهداف، تباطأ شامبيه في تشتيت الكرة لتصطدم بمنافسه البرازيلي برنارد وتدخل المرمى في الدقيقة 42.

تصدى لـ3 ركلات جزاء في مباراة واحدة!

أحمد شامبيه يدخل التاريخ.. ثلاث ركلات جزاء بأقدام ثلاثة لاعبين مختلفين.. وحارس النصر يتصدى ببراعة في كل مرة #النصر_الشارقة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/L5wCUA87AX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2022

وسدد بين مالانغو ضربة جزاء في الدقيقة 71 تصدى لها أحمد شامبيه، ثم سدد كايو لوكاس فيرنانديز ضربة جزاء في الدقيقة 90+2 أبعدها شامبيه إلى ضربة ركنية، وفي الدقيقة 90+6 سدد سالم صالح ضربة الجزاء الثالثة وتصدى شامبيه مجددا.

ومرر البرازيلي كايو كرة أرضية إلى مواطنه ماركوس فينيسيوس المندفع من الخلف قبل أن يسجل بتسديدة ساقطة في الدقيقة 69.

وبعد ذلك، تألق شامبيه بشكل مذهل وأنقذ ثلاث ركلات جزاء من المهاجم بن مالانغو في الدقيقة 72، وكايو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وسالم صالح بعدها بأربع دقائق.

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من أغرب أهداف دورينا.. شامبيه حارس النصر يسدد والكرة تصطدم بلاعب الشارقة برنارد وتذهب إلى المرمى #النصر_الشارقة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/S8eSy1oYlT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2022

وأصبح رصيد الشارقة 39 نقطة وتساوى في رصيد النقاط مع الوحدة ثالث الترتيب، ويتأخر بنقطتين عن الجزيرة صاحب المركز الثاني الذي حقق فوزه الخامس على التوالي وخرج بالانتصار أمام شباب الأهلي دبي.

ويتصدر العين الدوري وله 46 نقطة من 19 مباراة، وسيلعب مع الوصل، يوم الثلاثاء المقبل.

وفي أبوظبي، هز المدافع ميلوش كوسانوفيتش الشباك بضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 18، وأضاف عبد الله ديابي الهدف الثاني قبل مرور عشر دقائق مستفيدا من تمريرة أرضية من المهاجم علي مبخوت.



وقلص البديل يحيى الغساني الفارق لشباب الأهلي في الدقيقة 65، واقترب الفريق من إدراك التعادل لولا تألق الحارس علي خصيف، ليخسر الفريق للمرة الرابعة على التوالي ويبقى بالمركز الخامس.

ولم يظهر الشوط الأول أي مؤشرات على عودة شباب الأهلي بقيادة مدربه مهدي علي، حيث أهدر الجزيرة عددا من الفرص كان آخرها من الهداف مبخوت في اللحظات الأخيرة للشوط الأول.

لكن الجزيرة، الذي يواجه القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا، يوم الجمعة المقبل، كاد يدفع ثمن خروج مبخوت وكوسانوفيتش قبل انطلاق الشوط الثاني.

وضغط شباب الأهلي بكل قوة وسجل بواسطة الغساني، الذي شارك قرب نهاية الشوط الأول، وخرج عبد الله النقبي مستاء بسبب استبداله المبكر.