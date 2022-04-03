ترتيب دوري أدنوك.. الجزيرة يهزم شباب الأهلي دبي.. والشارقة يتجاوز النصر (فيديو)

صعد الجزيرة إلى المركز الثاني في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه 2/1 على شباب الأهلي دبي، في حين تغلب الشارقة 2/0 على النصر في الجولة الـ20 من المسابقة، اليوم الأحد.

وتقدم ميلوس كوزانوفيتش بالهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 18، من ضربة رأسية مستغلا ضربة ركنية لعبها عبدالله رمضان.

الجزيرة يحصد ثلاث نقاط من شباب الأهلي بعد الفوز في المواجهة بينهما بهدفين مقابل هدف..

شاهد أهداف المباراة..#الجزيرة_شباب_الأهلي #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/0JtVEGys1T — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 3, 2022

وأضاف عبدالله ديابي الهدف الثاني للجزيرة في الدقيقة 27 بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من علي مبخوت.

وسجل يحيى الغساني الهدف الوحيد لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 66 بتسديدة من داخل المنطقة مستغلا كرة صدها علي خصيف حارس الجزيرة.

ورفع الفوز رصيد الجزيرة إلى 41 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني ويتأخر بـ5 نقاط عن العين المتصدر الذي لعب 19 مباراة، في حين جمدت الخسارة رصيد شباب الأهلي دبي عند 30 نقطة من 20 مباراة في المركز الخامس.

وفي مباراة ثانية تغلب الشارقة 2/0 على مضيفه النصر.

وتقدم بيرنارد للشارقة في الدقيقة 42 بعد خطأ فادح من أحمد شامبيه حارس النصر، وأضاف ماركوس فينيسيوس الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 69 بتسديدة من داخل المنطقة.

ورفع الفوز رصيد الشارقة إلى 39 نقطة من 2 مباراة في المركز الثالث مع الوحدة الي لعب 19 مباراة، في حين جمدت الخسارة رصيد النصر عند 25 نقطة من 20 مباراة في المركز الثامن.

وغدا الإثنين، يلعب الظفرة مع عجمان، والإمارات مع الوحدة، والعروبة مع اتحاد كلباء، أما يوم الثلاثاء، فيلعب العين مع الوصل، وخورفكان مع بني ياس.

