غراهام أرنولد يقود منتخب أستراليا ضد الإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس إن ”مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد ،الذي يتعرض لانتقادات حادة، سيظل في منصبه حتى نهاية تصفيات كأس العالم بعد فشله في قيادة البلاد إلى التأهل مباشرة لنهائيات قطر“.

وتسلطت الأضواء على منصب أرنولد منذ الخسارة 0/2 أمام اليابان الأسبوع الماضي؛ ما بدد آمال أستراليا في التأهل مباشرة إلى كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.

.@FootballAUS today confirmed that Australian men’s national team Head Coach, Graham Arnold will remain in his position until the end of Australia’s @FIFAWorldCup Qatar 2022 campaign.https://t.co/UdCNBgWJTp

— Football Australia (@FootballAUS) March 30, 2022