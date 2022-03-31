غراهام أرنولد يقود منتخب أستراليا ضد الإمارات في ملحق تصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس إن ”مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد ،الذي يتعرض لانتقادات حادة، سيظل في منصبه حتى نهاية تصفيات كأس العالم بعد فشله في قيادة البلاد إلى التأهل مباشرة لنهائيات قطر“.

وتسلطت الأضواء على منصب أرنولد منذ الخسارة 0/2 أمام اليابان الأسبوع الماضي؛ ما بدد آمال أستراليا في التأهل مباشرة إلى كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.

.@FootballAUS today confirmed that Australian men’s national team Head Coach, Graham Arnold will remain in his position until the end of Australia’s @FIFAWorldCup Qatar 2022 campaign.https://t.co/UdCNBgWJTp — Football Australia (@FootballAUS) March 30, 2022

وستكون مهمة المدرب ،البالغ من العمر 58 عامًا، الآن إعداد المنتخب الأسترالي لمباراة فاصلة ضد الإمارات في بداية يونيو/ حزيران، والتي سيتأهل الفائز منها لمواجهة بيرو على مقعد في كأس العالم.

وقال كريس نيكو رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم في بيان ”مجلس إدارة الاتحاد الأسترالي يعتقد أنه من المهم توفير بيئة مستقرة، وأن نواصل التخطيط لمرحلة ملحق التصفيات“.

وأضاف ”من خلال التأكيد على أن جراهام سيظل مدربا للمنتخب الأسترالي حتى انتهاء مشوارنا في كأس العالم، يستطيع جراهام وطاقمه المعاون واللاعبون المضي قدما دون تأخير، لضمان أفضل استعداد ممكن للمرحلة المقبلة من التصفيات“.

وقاد أرنولد المنتخب الأسترالي لتحقيق 11 انتصارا متتاليا في بداية التصفيات، لكن الفريق فاز مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وتعادل ثلاث مرات في مبارياته السبع الأخيرة.

كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي https://t.co/6Hrkrk8Hk5 pic.twitter.com/QySB6TYgqk — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وفي حال فوز المنتخب الإماراتي في اللقاء الفاصل سيواجه منتخب بيرو خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في ملحق بين القارات يوم الـ14 من حزيران/ يونيو المقبل في قطر، والفائز يتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتأهلت عن تصفيات آسيا منتخبات كوريا الجنوبية وإيران عن المجموعة الأولى، ومنتخبات السعودية واليابان عن المجموعة الثانية.

ويبحث المنتخب الإماراتي عن تحقيق التأهل للمرة الثانية في تاريخه ومنح آسيا بطاقة سادسة في النهائيات بعد تأهل 4 منتخبات من التصفيات وقطر البلد المستضيف، فيما تبحث أستراليا عن بلوغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخها.

وتُجرى كل لقاءات الملحق بين القارات والملحق الآسيوي في قطر واللقاءات المؤجلة عن الملحق الأوروبي في شهر حزيران/ يونيو، فيما تُجرى قرعة النهائيات يوم الجمعة المقبل الـ1 من نيسان/ أبريل في قطر.

وسبق أن شارك منتخب الإمارات في كأس العالم مرة واحدة وكانت في نسخة 1990 وودع من الدور الأول، وكان شارك منتخب العراق في المونديال مرة واحدة وكانت في نسخة 1986 وودع من الدور الأول أيضا.