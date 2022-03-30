نادي الشارقة يصدر بيانا بشأن إيقاف شاهين عبدالرحمن واستبعاده من معسكر منتخب الإمارات

أصدر نادي الشارقة بيانا رسميا للرد على أزمة معاقبة شاهين عبدالرحمن، مدافع الفريق والمنتخب الإماراتي، بالإيقاف 4 مباريات رسمية، وتغريمه 200 ألف درهم.

وكان عبدالرحمن ارتكب مخالفات إدارية وفنية خلال المعسكر الأخير للأبيض استعدادا لاستئناف المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ووفقا للتقارير، فقد نشب خلاف بين اللاعب ورودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب الإماراتي؛ ما أسفر عن مغادرة عبدالرحمن للمعسكر، إذ لم تتسن له المشاركة في مواجهتي العراق وكوريا الجنوبية.

وستؤثر عقوبة الإيقاف على مشاركات اللاعب مع فريقه الشارقة، والذي تنتظره استحقاقات مهمة في الفترة المقبلة.

وسيُحرم النادي من خدمات شاهين في الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين، ومن ثم في الجولات الثلاث الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وسيخوض الشارقة اختبارا قويا ضمن منافسات المجموعة الأولى، إذ سيدشن مهمته أمام الهلال السعودي، حامل اللقب، ثم يصطدم باستقلال الطاجيكي، وأخيرا الريان القطري.

▫️بيان حول ملابسات حادثة استبعاد اللاعب شاهين عبدالرحمن من معسكر المنتخب الوطني والعقوبات التي صدرت بحقه #نادي_الشارقة pic.twitter.com/RMOzd1McGD — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) March 30, 2022

وقال نادي الشارقة في بيانه، يوم الأحد، إن ”اللاعب أوضح للجنة الانضباط خلال التحقيق معه بأن المدرب اجتمع باللاعبين وطلب منهم التواصل المباشر معه إذا كان لدى أي لاعب ملاحظات أو استفسارات، وهذا ما دعا شاهين عبدالرحمن للتواصل مع المدرب من خلال مترجمه وطلب منه إعلام المدرب بأنه يرغب في المشاركة أساسيا في المباراة المقبلة ضد العراق، بعدما اتضح له خلال التدريبات عدم تواجده ضمن المجموعة الأساسية التي تستعد للمواجهة، وعليه اجتمع المدرب باللاعب وأوضح له وجهة نظره بخصوص الخيارات للمباراة، وبدوره احترم شاهين وجهة نظر المدرب، ولكنه تفاجأ باستبعاده من المعسكر بتوصية من المدرب“.

وأضاف البيان ”عند وصول اللاعب إلى الفندق قام مدير المنتخب بتسليمه جواز السفر الخاص به تنفيذا لقرار المدرب دون الاستفسار عن ما دار بين اللاعب وبين مدرب منتخب الإمارات“.

وأشار البيان ”وقد جاء تقرير لجنة المنتخبات أن الاستبعاد هو قرار المدرب بسبب أنه افترض حسب ما جاء في التقرير المحال إلى اللجنة، بأن بقاء شاهين في المعسكر قد يخلق مشاكل بين اللاعبين“.

واستنكر نادي الشارقة فرض مخالفات وعقوبات بناء على افتراضات وأفعال لم تحدث وهي تدور في دائرة الاحتمالات، إذ أكد اللاعب أنه لم يرفض نهائيا الجلوس احتياطيا ولم يتطرق لهذا الموضوع نهائيا، وما يؤكد ذلك مشاركته مع منتخب الإمارات من دكة البدلاء في آخر 3 مباريات رسمية، وفي التصفيات ذاتها، إضافة إلى منافسات كأس العرب السابقة.

قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة pic.twitter.com/kWycxMykRx — UAEFA (@uaefa_ae) March 30, 2022

واستطرد البيان ”أما بالنسبة لمخالفات خروج شاهين عبدالرحمن مرتين من المعسكر دون إذن والتي بنت لجنة الانضباط قرارها على هذه المخالفة، فقد أكد اللاعب أن خروجه من المعسكر كان لأسباب خاصة وتم بموافقة مسبقة من مدير المنتخب“.

وشدد البيان ”القرارات المتخذة من قبل اللجنة قد تؤثر على مسيرة الشارقة في الاستحقاقات المقبلة، خصوصا وهو يخوض نهائي كأس رئيس الإمارات والذي لم يتم الإعلان عن موعده إلى الآن، كما تبين لنا في أثناء الجلوس مع اللاعب أن الحادثة كانت نابعة من حرصه على المشاركة وتقديم الأفضل عكس ما تم تداوله بأنه تعالٍ من اللاعب وفرض نفسه أساسيا، وأن الخروج من المعسكر كان بإذن، وهذا ما تم إثباته أمام اللجنة، وكان خروجه كحال غيره من لاعبي المنتخب الذين خرجوا باليوم ذاته والتوقيت ذاته أيضا، ولكن تم إحالة شاهين فقط دون غيره من اللاعبين“.