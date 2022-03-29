كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات وأستراليا في الملحق الآسيوي

حسم المنتخب الإماراتي صراع المركز الثالث في المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على منتخب كوريا الجنوبية 1-0 ليبقى في المنافسة على مقعد مؤهل للنهائيات عبر مباريات الملحق الآسيوي والملحق بين القارات.

ويواجه المنتخب الإماراتي في ملحق التصفيات الآسيوية منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية في لقاء فاصل يوم 7 حزيران / يونيو القادم في قطر من أجل التأهل لملحق ما بين القارات.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، خطف منتخب الإمارات هدف الفوز الثمين في الدقيقة 54 عن طريق حارب سهيل.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة لتضمن حسم المركز الثالث المؤهل لمواجهة أستراليا ثالث المجموعة الثانية، في ملحق آسيوي يلتقي الفائز منه مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

الإمارات تضرب موعدا مع أستراليا في الملحق الآسيوي بالفوز على كوريا الجنوبية https://t.co/0KrljSTS2y pic.twitter.com/ue1kzR4amN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 29, 2022

وفي حال فوز المنتخب الإماراتي في اللقاء الفاصل سيواجه خامس تصفيات أمريكا الجنوبية في ملحق بين القارات يوم 14 حزيران / يونيو القادم في قطر، والفائز يتأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويتنافس على المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية منتخبات البيرو وكولومبيا والتشيلي، وتحسم، ليلة الثلاثاء، من خلال إجراء الجولة الأخيرة من التصفيات.

وتأهلت عن تصفيات آسيا منتخبات كوريا الجنوبية وإيران عن المجموعة الأولى، ومنتخبات السعودية واليابان عن المجموعة الثانية.

ويبحث المنتخب الإماراتي عن تحقيق التأهل للمرة الثانية في تاريخه ومنح آسيا بطاقة سادسة في النهائيات بعد تأهل 4 منتخبات من التصفيات وقطر البلد المستضيف، فيما تبحث أستراليا عن بلوغ النهائيات للمرة السادسة في تاريخها.

وتجرى كل لقاءات الملحق بين القارات والملحق الأسيوي في قطر واللقاءات المؤجلة عن الملحق الأوروبي في شهر حزيران / يونيو، فيما تجرى قرعة النهائيات يوم الجمعة القادم 1 نيسان / أبريل في قطر.