الإمارات تضرب موعدا مع أستراليا في الملحق الآسيوي بالفوز على كوريا الجنوبية

نجح منتخب الإمارات في التأهل للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، بعد فوزه على كوريا الجنوبية 1-0، يوم الثلاثاء، على ستاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، خطف منتخب الإمارات هدف الفوز الثمين في الدقيقة 54 عن طريق حارب سهيل.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة لتضمن حسم المركز الثالث المؤهل لمواجهة أستراليا ثالث المجموعة الثانية، في ملحق آسيوي يلتقي الفائز منه مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

Could this be the goal that sends UAE into third place? They currently lead South Korea 1-0, whilst Iraq and Syria are drawing 1-1. #AsianQualifiers #Qatar2022pic.twitter.com/xxWMLBZDIh — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 29, 2022

وضمن ذات المجموعة، يوم الثلاثاء أيضاً، تعادلت سوريا مع العراق 1-1 على ستاد راشد في دبي، وفازت إيران على لبنان 2-0 على ستاد إمام رضا في مشهد.

سجل علاء الدالي لسوريا بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة قوية من مدى قريب، بعد تمريرة في العمق من محمود المواس.

لكن أيمن حسين أدرك التعادل للعراق في الدقيقة 31 بضربة رأس قوية استقرت على يسار أحد مدنية حارس سوريا.

وتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 25 نقطة من عشر مباريات، مقابل 23 نقطة لكوريا الجنوبية، و12 للإمارات و9 للعراق و6 لكل من لبنان وسوريا.

وحصلت إيران وكوريا الجنوبية على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة إلى كأس العالم، في حين انتقل منتخب الإمارات ثالث المجموعة لخوض الملحق الآسيوي في مواجهة منتخب أستراليا ثالث المجموعة الثانية.

ويتأهل الفائز من الملحق الآسيوي لخوض الملحق العالمي في مواجهة صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية، حيث تقام مباراتا الملحق الآسيوي والملحق العالمي في قطر خلال شهر حزيران/يونيو.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.