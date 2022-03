الإمارات تضرب موعدا مع أستراليا في الملحق الآسيوي بالفوز على كوريا الجنوبية

نجح منتخب الإمارات في التأهل للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022، بعد فوزه على كوريا الجنوبية 1-0، يوم الثلاثاء، على ستاد آل مكتوم في دبي، ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، خطف منتخب الإمارات هدف الفوز الثمين في الدقيقة 54 عن طريق حارب سهيل.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 12 نقطة لتضمن حسم المركز الثالث المؤهل لمواجهة أستراليا ثالث المجموعة الثانية، في ملحق آسيوي يلتقي الفائز منه مع صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

Could this be the goal that sends UAE into third place?

They currently lead South Korea 1-0, whilst Iraq and Syria are drawing 1-1. #AsianQualifiers #Qatar2022pic.twitter.com/xxWMLBZDIh

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 29, 2022