الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الإمارات ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب الإمارات مواجهة الفرصة الأخيرة في سباق التأهل إلى كأس العالم 2022 حين يستضيف منافسه كوريا الجنوبية ،اليوم الثلاثاء، بالجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الإمارات وكوريا الجنوبية ..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (زعبيل) بنادي الوصل في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي.

وتذاع أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق سوار الذهب بجانب قناة SSC5 بصوت المعلق خالد المديفر وقناة الكأس 6 بصوت المعلق أحمد الطيب.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يحتل منتخب كوريا الجنوبية صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة وخلفه منتخب إيران برصيد 22 نقطة، وضمن المنتخبان بشكل رسمي التأهل للمونديال.

وتنص اللوائح على تأهل المنتخب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية ليلعبا مواجهة فاصلة ويصعد الفائز لمواجهة خامس قارة أمريكا الجنوبية.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 9 نقاط وخلفه العراق برصيد 8 نقاط، ثم منتخب لبنان الذي يملك 6 نقاط بالمركز الخامس، وخرج من السباق منتخب سوريا بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويحتاج منتخب الإمارات للفوز لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة سوريا والعراق التي تقام في التوقيت ذاته.

ويضمن الأبيض أيضاً التأهل وهو التعادل مع كوريا مع خسارة أو تعادل العراق ولكن في حالة خسارة منتخب الإمارات يتوقف رصيده عند 9 نقاط ويحتاج لخسارة العراق أو تعادله ولكن بأقل من فارق 5 أهداف.

أسلحة الإمارات

يواجه منتخب الإمارات كوريا الجنوبية باحثًا عن تحقيق الفوز الأول مع مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا الذي تولى المهمة خلفًا للهولندي بيرت فان مارفيك.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه لا مجال سوى تحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث مؤكدًا أن المنتخب الإماراتي سيخوض مواجهة حاسمة، وليس أمامه سوى الفوز من أجل مواصلة مشوار حلم التأهل للمونديال.

وأوضح أن هناك ضغوطا بالفعل تواجه منتخب الإمارات، ولكن يجب التعامل معها بصورة إيجابية، مؤكدًا أن المنتخب الإماراتي لديه الدوافع لتحقيق الفوز على كوريا.

ويغيب عن منتخب الإمارات هدافه علي مبخوت بجانب المهاجم سباستيان تيجالي، بينما يعتمد أروابارينا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه رباعي خط الدفاع محمد مرزوق وخليفة الحمادي ووليد عباس ومحمود خميس.

ويقود خط الوسط عبد الله النقبي وبجواره ماجد حسن ويمينًا بند الأحبابي ويسارًا كايو كانيدو وصانع الألعاب يحيى الغساني والمهاجم علي صالح.

أوراق كوريا الجنوبية

رغم أن منتخب كوريا الجنوبية حسم تأهله بشكل رسمي إلا أنه سيلعب ضد الإمارات لحسم صدارة المجموعة.

وحقق منتخب كوريا 7 انتصارات متتاليية بخلاف أنه لم يخسر منذ هزيمته أمام اليابان وديًّا بنتيجة 3-0 في مارس 2021 على مدار 15 مباراة.

ويقود البرتغالي باولو بينتو منتخب كوريا الجنوبية ويتطلع لاستكمال مسلسل أدائه ونتائجه المميزة.

ويعتمد المنتخب الكوري على تشكيلة تضم حارس المرمى كيم سيونج وأمامه رباعي خط الدفاع كيم تاي هوان وكيم مين جاي وكيم يونج وكيم جين سو.

ويقود خط الوسط جونج وو يونج ولي جاي سونج وهوانج هي شان وسونج هيونج مين مع ثنائي الهجوم كون تشانج هون وهوانج يوي جو.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المهمة في يد منتخب الإمارات بحثًا عن حسم صراع المركز الثالث.

وأوضح أن منتخب الإمارات لا يحتاج سوى التركيز الشديد أمام المرمى واستغلال الفرص مؤكدًا أن هذه اللقاءات تحتاج لروح قتالية ولا تعترف بغيابات أو فوارق فنية.