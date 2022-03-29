الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة سوريا والعراق في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب العراق مواجهة حاسمة ومرتقبة أمام مضيفه سوريا اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة سوريا ضد العراق ..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة و45 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب (راشد) بنادي شباب الأهلي دبي وتوافق الساعة الرابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت سوريا والعراق.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق رؤوف خليف وقناة SSC7 بصوت المعلق عبد العزيز السبر وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق حازم عبد السلام.

وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة دبي الرياضية آسيا 2 بصوت المعلق أحمد الشحي وقناة الكأس 5 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الرابعة العراقية الأرضية بصوت المعلق محمد السعدي.

ترتيب المجموعة وسيناريوهات التأهل

يتصدر المجموعة الأولى منتخب كوريا الجنوبية برصيد 23 نقطة وخلفه إيران بفارق نقطة واحدة، وضمن المنتخبان التأهل للمونديال.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 9 نقاط وخلفه العراق برصيد 8 نقاط ثم لبنان برصيد 6 نقاط وسوريا في المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويحتاج منتخب العراق للفوز على سوريا مع تعثر الإمارات بالتعادل أو الخسارة للحصول رسمياً على المركز الثالث المؤهل لمواجهة فاصلة ضد ثالث المجموعة الثانية ويصعد الفائز من تلك المواجهة إلى لقاء فاصل آخر ضد خامس قارة أمريكا الجنوبية.

العراق والفرصة الأخيرة

يبحث منتخب العراق عن استغلال الفرصة الأخيرة وتحقيق الفوز على سوريا في انتظار هدية كوريا الجنوبية.

وقال عبد الغني شهد المدير الفني لمنتخب العراق في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الفرصة ليست في أقدام لاعبيه فقط ولكنهم سيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق الفوز على حساب سوريا.

وأشار إلى أن كرة القدم حالياً لا تنظر للأداء القوي والممتع بقدر التركيز على الأداء البدني والسريع وتحقيق النتائج، كما أن المنتخب العراقي يحتاج لتصحيح مساره سريعاً.

ويعتمد منتخب العراق على تشكيله الذي فاز به على الإمارات بهدف نظيف ويضم كلاً من جلال حسن لحراسة المرمى وأمامه خط الدفاع بقيادة أحمد إبراهيم وبجواره علي فائز ومناف يونس.

ويقود خط الوسط أمجد عطوان وبجواره سعد عبد الأمير ويميناً شيركو كريم ويساراً ضرغام إسماعيل مع ثلاثي خط الهجوم إبراهيم بايش وحسين علي وأيمن حسين.

وقال صالح سدير نجم منتخب العراق الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن أسود الرافدين استفادوا من الحالة المعنوية المرتفعة بعد تعيين عبد الغني شهد مدرباً للفريق.

وأشار إلى أن المنتخب العراقي لديه كافة مقومات الفوز مع امتلاكه الدوافع ولكن تبقى المهمة بانتظار هدية كورية موضحاً أن المدرب عبد الغني شهد قادر على إعادة بناء المنتخب العراقي.

سوريا.. ومغامرة بلا حدود

يأمل منتخب سوريا مواصلة مغامرته مع مدربه غسان معتوق الذي قاد نسور قاسيون لأول فوز بمشوار المرحلة الأخيرة للتصفيات.

وتبدو مغامرة معتوق بلا حدود فالمدرب السوري أكد في المؤتمر الصحفي أنه ليس لديه ما يخسره فالفريق يبحث عن الفوز لتحسين ترتيبه بعدما خرج من سباق المنافسة.

وأوضح أن المنتخب العراقي لديه الدافع وسيقاتل للفوز ولكن منتخب سوريا لديه أيضاً حق مشروع في المنافسة والقتال لآخر لحظة.

ويعتمد منتخب سوريا على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد مدنية وأمامه رباعي خط الدفاع ثائر كروما وأحمد الأحمد أو عمرو الميداني وعمرو جنيات وخالد كرادجلي.

ويقود خط الوسط كامل حميشة وبجواره محمد آنز ومحمود المواس مع ثلاثي الهجوم مارديك مارديكان وعلاء الدالي ومحمد المرمور.