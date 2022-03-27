مباراة الإمارات وكوريا الجنوبية.. خالد عيسى يطالب الجماهير بالدعم

طالب خالد عيسى حارس منتخب الإمارات الجماهير بالدعم خلال مواجهة منتخب كوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب الإمارات كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة والأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من الدور الحاسم في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

خالد عيسى: نحتاج إلى وقفة جماهير "الأبيض"

#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/PDS4AC6CWM — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 27, 2022

ويريد منتخب الإمارات تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية، بغض النظر عن مواجهة العراق وسوريا؛ لضمان المركز الثالث في المجموعة الأولى، ومواجهة أستراليا في الملحق الآسيوي قبل الملحق العالمي.

وقال خالد عيسى، اليوم الأحد: ”نعي تماما عتب الجماهير على المنتخب، ولكن التوقيت الحالي هو للدعم والمساندة، ونثق في استمرار الوقفة الصلبة خلف المنتخب، ونسعى من جانبنا لتقديم كل ما لدينا للاستمرار في مشوار التصفيات بالتأهل إلى الملحق الآسيوي.

وحقق منتخب الإمارات فوزين فقط وتعادل ثلاث مرات وخسر 4 مرات، ليحصد 9 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، ويتقدم بنقطة عن منتخب العراق صاحب المركز الرابع، حيث يلعب أسود الرافدين مع سوريا في الجولة الأخيرة، يوم الثلاثاء أيضا.

علي صالح: قادرون على العبور إلى "الملحق"#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/OSMijQXjtN — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 27, 2022

من جهته، أكد علي صالح مهاجم الإمارات على ثقته في التأهل إلى الملحق الآسيوي، وقال: ”الفرصة ما زالت بأيدينا، ولن نفرط فيها، بدعم أنصار الأبيض، ونعد بتقديم الأفضل في مواجهة الثلاثاء الحاسمة، وحجز مقعدنا في الملحق الآسيوي، دون الالتفات لنتائج المنتخبات المنافسة.

أما أحمد الطنيجي عضو لجنة المنتخبات الوطنية للشؤون الفنية باتحاد كرة القدم الإماراتي فقال: ”كما عودتنا جماهير الإمارات، في كل مرة احتاج فيها الأبيض الدعم، نثق في الوقوف صفا واحدا خلف المنتخب في مواجهة الثلاثاء، ولا أعتقد أن جمهور منتخبنا بحاجة إلى دعوة لدعم اللاعبين“.

وأضاف: ”حسم التأهل للملحق بأقدام لاعبي منتخبنا، وبدعم جماهيره، والفرصة ما زالت بأيدينا متى ما خضنا المواجهة المرتقبة بالعزم والقوة المطلوبة، مدفوعين بتشجيع الجمهور في ستاد آل مكتوم، وبدعوات الآلاف من المحبين من خلف الشاشات“.

أحمد الطنيجي: جماهير "الأبيض" لا تحتاج إلى دعوة#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/WNZ0XPpOpw — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 27, 2022

وكان منتخب الإمارات بحاجة إلى التعادل أو الفوز على العراق لضمان التأهل إلى الملحق الآسيوي لكنه خسر لمباراة بنتيجة 0/1.

حسابات التأهل لمنتخب الإمارات:

1. الفوز على كوريا الجنوبية.

2. التعادل أمام كوريا شريطة خسارة أو تعادل العراق.

3. الخسارة أمام كوريا الجنوبية مع هزيمة العراق.

يشار إلى أن صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات يلعب مع منتخب أستراليا، في الملحق الآسيوي، والفائز من هذه المواجهة يلعب مع صاحب المركز الخامس من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.