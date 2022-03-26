الجواد "كانتري غرامر" يتوج بكأس دبي العالمي للخيول

حصد الجواد كانتري غرامر جائزة السباق الرئيسي في كأس دبي العالمي للخيول، بالنسخة 26، التي أقيمت مساء اليوم السبت، والبالغ مجموع جوائزها 12 مليون دولار.

وأقيمت كأس دبي العالمي للخيول في نسختها الـ26 بمشاركة 130 جوادا من أقوى وأشهر الجياد العالمية المعروفة في سباقات الخيول، تمثل 19 دولة، وتتنافس في 9 أشواط، يبلغ مجموع جوائزها 30.5 مليون دولار أمريكي.

وشهدت كأس دبي العالمي للخيول إقامة 9 سباقات على مضمار ميدان في دبي، حيث كان الشوط الأبرز هو الشوط التاسع والأخير.

وأهدى الجواد المملوك لـ“إسطبلات زيدان للسباق، مزرعة وينستار، كومونولث للتهجين“، السعودية لقب الحدث العالمي للمرة الثانية.

في حين توج فيرست كلاس، المملوك لنايف بن سعد بن شريدة الكعبي، بقيادة الفارس رونان توماس، بلقب شوط ”دبي كحيلة كلاسيك“، أول أشواط الأمسية.

ونال باثرات ليون، المملوك لشركة هيرو للسباق المحدودة، بقيادة الفارس ريوسي ساكاي، لقب شوط غودلفين مايل، ثاني أشواط الأمسية، والبالغ مجموع جائزته مليون دولار.

الجواد السعودي "كانتري غرامر" يفوز بـ #كأس_دبي_العالمي بنسخته 26 بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون دولار. pic.twitter.com/Y6J3pLaY09 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

وقطع ”كانتري غرامر“ مسافة السباق في زمن قدره 2:04:97 دقيقة، وحصل على جائزة المركز الأول وقدرها 6.96 مليون دولار، في حين حل المهر الإنجليزي ”هوت رود شارلي“ بقيادة فلافين برات في المركز الثاني وجائزة مالية قدرها 2.4 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث الجواد الياباني ”شوا ويزارد“ لينال جائزة مالية قدرها 1.2 مليون دولار.

في حين كان المركز الرابع من نصيب الجواد الأمريكي ”لايف إز جود“ لمزرعة وينستار ونادي تشاينا للخيول، وحصل على جائزة قدرها 600 ألف دولار.

بهذا الفوز حقق الفارس الإيطالي المخضرم فرانكي ديتوري، البالغ 52 عاما، قائد الجواد ”كانتري جرامر“ بطل كأس دبي العالمي 2022 إنجازا تاريخياً مضاعفا، بعدما رفع عدد ألقابه في الشوط الرئيسي لكأس دبي العالمي إلى 4 ألقاب عبر تاريخه، ليعادل الرقم المسجل باسم الفارس الأمريكي المتقاعد جيري بايلي، الذي كان قد حقق الفوز في كأس دبي العالمي 4 مرات.

يذكر أن مجموع جوائز النسخة 26 من كأس دبي العالمي تمت زيادتها لتصل إلى 30.5 مليون دولار.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عقب السباق: ”نبارك فوز كانتري غرامر بأغلى وأقوى سباق عالمي للخيول.. عودة كأس دبي العالمي للخيول بعد انقطاع هو عودة للسرعة والقوة والانطلاقة الذي تتميز به بلادنا.. والقادم أسرع“.

محمد بن راشد: نبارك فوز "كانتري غرامر" بأغلى وأقوى سباق عالمي للخيول 🐎.. عودة "كأس دبي العالمي للخيول" بعد انقطاع هو عودة للسرعة والقوة والانطلاقة الذي تتميز به بلادنا .. والقادم أسرع .#كأس_دبي_العالمي pic.twitter.com/tnPvNmwPnc — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 26, 2022

عمرو زيدان

من جانبه، قال السعودي عمرو زيدان، مالك الجواد ”كانتري غرامر“ في تصريحات عقب الفوز: “ لم أكن أتوقع تحقيق اللقب، المنافسة كانت قوية للغاية، توقعت فوز الجواد الأمريكي (لايف إز جود)، أحد أبرز المرشحين، لكن تتويج (كانتري غرامر) في اللحظات الأخيرة كان صعبا للغاية“.

وأضاف: ”التتويج في دبي شرف كبير لي، أنا دائما متواجد في الإمارات ولدي فريق خاص للبولو، وهدفنا في دول الخليج أن نكمل بعضنا البعض وأن نكون دائما على منصات التتويج في مختلف السباقات“.