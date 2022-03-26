الجزيرة يسقط الوحدة بثلاثية ويقتنص المركز الثالث في كأس رابطة المحترفين الإماراتية

اقتنص الجزيرة فوزا ثمينا على حساب نظيره الوحدة، بنتيجة (3-0) ليقتنص المركز الثالث في كأس رابطة المحترفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على إستاد محمد بن زايد.

وقد أنهى الوحدة، مشواره في البطولة بالمركز الرابع، بعد خسارة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبعدما انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف، نجح ميلوش، في تسجيل هدف للجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وعزز زايد العامري، من تقدم الجزيرة بهدف ثان برأسية رائعة في الدقيقة 75، مستفيدا من عرضية البديل المعمري.

ارتقاء عالٍ ورأسية رائعة..

شاهد الهدف الثاني للجزيرة برأس زايد العامري #الجزيرة_الوحدة #كأس_رابطة_المحترفين pic.twitter.com/7xwKgeiL2C — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 26, 2022

وأنهى هيرمان، المباراة بهدف ثالث للجزيرة في الدقيقة 80، بعد عرضية من المعمري.

شاهد الهدف الثالث الذي سجله هيرمان..

الجزيرة يفوز على الوحدة 3-0 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع#الجزيرة_الوحدة #كأس_رابطة_المحترفين pic.twitter.com/js3qH8XNjx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 26, 2022

وستقام المباراة النهائية يوم 4 مايو المقبل، وتجمع شباب الأهلي ”حامل اللقب“ والعين، ولم يحدد بعد ملعب المواجهة.

وكان شباب الأهلي قد حقق لقب النسخة الأخيرة من البطولة العام الماضي بعد فوزه في النهائي على النصر بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي للمباراة.

وأكد شباب الأهلي تفوقه على نظيره الوحدة في إياب نصف نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإماراتية بتحقيق الفوز عليه بنتيجة 3-1.

واستطاع فريق شباب الأهلي تحقيق فوز جديد في إياب نصف النهائي على الوحدة في عقر داره على إستاد آل نهيان بنتيجة 3-1، بعد انتصاره ذهابا بهدف دون رد، ليحجز مقعده في المباراة النهائية، معززا فرصه في الاحتفاظ باللقب.

بينما خطف العين بطاقة التأهل الثانية بفضل قاعدة الهدف في أرض الخصم بهدفين، بعد تعادله السلبي مع الجزيرة في إياب نصف النهائي على ملعب هزاع بن زايد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على إستاد محمد بن زايد معقل الجزيرة، قبل أن يتعادلا سلبيا في الإياب، ليخطف الزعيم بطاقة التأهل للنهائي.