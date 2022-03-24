سيناريوهات تأهل منتخب العراق للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022

أنعش منتخب العراق آماله في التأهل إلى المواجهة الفاصلة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما خرج بانتصار ثمين 1-صفر على الإمارات اليوم الخميس.

وأحرز حسين علي هدف المباراة، التي أقيمت في الرياض، في الدقيقة 53، ليهدي العراق فوزه الأول في تسع مباريات بالتصفيات.

بعد مرور 9 جولات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم#العراق يُحقق أول فوز له .. وقد يكون هذا الفوز بوابة لمواجهة أستراليا في الملحق الأسيوي#العراق_الامارات pic.twitter.com/rfUKyKiQON — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وكانت الإمارات تحتاج فقط إلى التعادل لضمان البقاء في المركز الثالث والتأهل لمواجهة أستراليا ثالثة ترتيب المجموعة الثانية على بطاقة الظهور في ملحق ضد منتخب من أميركا الجنوبية.

لكن تجمد رصيد الإمارات عند تسع نقاط، وباتت تتقدم بنقطة واحدة على العراق رابع الترتيب قبل خوض الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء.

وستلعب الإمارات مع كوريا الجنوبية، متصدرة المجموعة الأولى التي ضمنت سابقا التأهل لكأس العالم، بينما سيلعب العراق ضد سوريا التي حققت انتصارها الأول اليوم أيضا بالتفوق 3-صفر على لبنان.

حسابات تأهل منتخب العراق

يتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقاً آسيوياً فاصلاً ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

وستكون سيناريو تأهل العراق كالتالي:

الفوز على سوريا شريطة خسارة أو تعادل الإمارات أمام كوريا الجنوبية.