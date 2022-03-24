سيناريوهات تأهل منتخب الإمارات للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2022

خسر منتخب الإمارات أمام نظيره العراقي 0-1 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدين المنتخب العراقي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه حسين علي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، ليمنح منتخب ”أسود الرافدين“ انتصاره الأول في الدور الحاسم للتصفيات.

وارتفع رصيد منتخب العراق إلى 8 نقاط في المركز الرابع بترتيب المجموعة، متأخراً بفارق نقطة عن منتخب الإمارات، صاحب المركز الثالث، فيما تواجد منتخب لبنان في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي بعد خسارة #الامارات أمام #العراق : كل شئ تطور في الإمارات إلا كرة القدم".#الامارات_العراق pic.twitter.com/0bM4YyI8ln — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وبذلك يتأجل حسم تأهل ”الأبيض“ إلى نهائي الملحق الآسيوي حتى الجولة القادمة، حيث يستضيف منتخب كوريا الجنوبية في أبو ظبي ساعياً للفوز وضمان التأهل لمواجهة أستراليا.

سيناريوهات تأهل منتخب الإمارات للملحق الآسيوي

بينما حجز منتخبا كوريا الجنوبية وإيران بطاقتي التأهل من تلك المجموعة إلى النهائيات بعدما حسما حصولهما على المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، انحصر الصراع على المركز الثالث في ترتيب المجموعة المؤهل للملحق الآسيوي.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل من المجموعتين الأولى والثانية بالتصفيات الآسيوية، فيما يخوض صاحبا المركز الثالث ملحقاً آسيوياً فاصلاً ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي الذي يواجه فيه صاحب المركز الخامس في تصفيات أمريكا الجنوبية.

ويختتم منتخب الإمارات مبارياته في المجموعة بمواجهة ضيفه منتخب كوريا الجنوبية، متصدر الترتيب برصيد 23 نقطة، يوم الثلاثاء القادم، حيث يتعين عليه الفوز إذا أراد حسم المركز الثالث لمصلحته وملاقاة نظيره الأسترالي في الملحق الآسيوي، دون انتظار نتيجة مباراة منتخب العراق مع نظيره السوري، صاحب المركز الأخير برصيد 5 نقاط، وكذلك لقاء لبنان مع منتخب إيران، صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، في نفس اليوم بالجولة الأخيرة للمجموعة.

حسابات التأهل لمنتخب الإمارات:

١- الفوز على كوريا الجنوبية.

٢- التعادل أمام كوريا شريطة خسارة أو تعادل العراق.

٣- الخسارة أمام كوريا الجنوبية مع هزيمة العراق.