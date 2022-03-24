منتخب الإمارات يخسر أمام العراق في تصفيات كأس العالم (فيديو)

أجّل منتخب الإمارات تأهله إلى الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارته 0/1 أمام منتخب العراق، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال.

وعلى استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض فشل لاعبو المنتخبين في التسجيل، لينتهي بالتعادل السلبي، قبل أن يقع الدفاع الإماراتي في الخطأ، حيث سجل حسين علي السعيدي هدف التقدم للعراق في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجمدت الخسارة رصيد منتخب الإمارات عند 9 نقاط من 9 مباريات في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى، في حين رفع الفوز رصيد منتخب العراق إلى 8 نقاط وفوزه اليوم هو أول فوز له في الدور الحاسم.

وكانت مباراة الدور الأول بين الإمارات والعراق في أكتوبر الماضي قد انتهت بالتعادل 2/2.

وحقق منتخب الإمارات الفوز مرتين، في حين خسر 4 مرات، وتعادل في 3 مناسبات، في حين فاز منتخب العراق مرة وحيدة، وتعادل 5 مرات، وخسر 3 مرات.

وسبق أن شارك منتخب الإمارات في كأس العالم مرة وحيدة وكانت في نسخة 1990 وودع من الدور الأول، وكذلك شارك منتخب العراق في المونديال مرة وحيدة وكانت في نسخة 1986 وودع من الدور الأول أيضا.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب الإمارات منافسه منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة، في حين يلعب منتخب العراق مع سوريا في اليوم ذاته.

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية، وإيران، التأهل إلى كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بعدما حصدا 23 و22 نقطة على الترتيب، ولعب كل منهما 9 مباريات، في حين يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث، وجمع 9 نقاط من 8 مباريات.

وضمنت منتخبات السعودية واليابان وكوريا الجنوبية وإيران التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بعدما احتلت المركزين الأولين والثانيين في المجموعتين، في حين سيلعب منتخب أستراليا في الملحق الآسيوي مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى.