استئناف مباراة لبنان وسوريا بعد إخلاء الملعب من الجماهير إثر أحداث شغب

شهد انتصار المنتخب السوري على مضيفه اللبناني في ملعب صيدا الدولي بالجولة قبل الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، أحداث شغب تسببت في توقف المباراة لأكثر من مرة.

وكانت النتيجة تشير لتقدم منتخب سوريا بثلاثية نظيفة، قبل أن يقرر الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم إيقاف المباراة؛ إثر أحداث شغب من الجماهير خلال الدقيقة 70.

وكان أحد لاعبي سوريا يحاول تنفيذ ركلة ركنية، ليجد جماهير لبنان ترمي بعض المقذوفات نحوه، بينها زجاجات مياه بلاستيكية، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب قبل أن يوقف المباراة بعدها بعدة دقائق.

وعقب توقف المباراة لدقائق أعاد الحكم استئناف اللعب، لكن في وجود انتشار كثيف لرجال الأمن، ثم قرر الحكم إيقاف المباراة مرة أخرى قبل نهاية الوقت الأصلي بعدما تكررت مشاهد الشغب بإلقاء مقذوفات مختلفة من المدرجات.

وبعد فترة من قرار الإيقاف، استؤنفت المباراة بعد إخلاء الملعب تماما من الجماهير ليتم استكمال الدقائق المتبقية من الوقت الذي احتسبه الحكم بدلا من الضائع.

بعد مغادرة الجماهير..

استئناف ما تبقى من مباراة #لبنان_سوريا بعد توقفها في الشوط الثاني

التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022#أبوظبي_الرياضية ASIA 1 pic.twitter.com/RnjiG7NxB2 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 24, 2022

وسجلت سوريا ثلاثة أهداف في الشوط الأول لتفوز 3-صفر في لبنان خلال مباراة توقفت لفترة طويلة؛ بسبب شغب الجماهير في استاد صيدا، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الخميس.

ويبقى لبنان بالمركز الرابع بست نقاط في المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط خلف الإمارات صاحبة المركز الثالث، التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

وانتزعت كوريا الجنوبية صدارة المجموعة برصيد 23 نقطة عقب الفوز 2-صفر على ضيفتها إيران، التي تراجعت للمركز الثاني بفارق نقطة واحدة، في وقت سابق اليوم قبل الجولة الأخيرة.

لاعبو لبنان وسوريا وطاقم الحكام يغادرون أرض الملعب في الدقيقة 74 بسبب أعمال شغب وهتافات عدائية ، المباراة توقفت مرتين قبل مغادرة الجميع أرض الملعب، والنتيجة تشير لتقدم الضيوف منتخب سوريا 3/0، ومحاولات لإخلاء المدرجات.#لبنان_سوريا #تصفيات_كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/in7XkcyeEF — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 24, 2022

وضمن الاثنان التأهل المباشر للنهائيات في قطر في وقت سابق.

وحققت سوريا فوزها الأول بالمجموعة اليوم، وتملك خمس نقاط مثل العراق، لكن بدون أمل في خوض الملحق الآسيوي.