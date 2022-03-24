ترتيب مجموعة الإمارات بعد فوز سوريا على لبنان في تصفيات كأس العالم

قدَّم المنتخب السوري خدمة كبيرة لمنتخب الإمارات بعد فوز نسور قاسيون 3/0 على منتخب لبنان، اليوم الخميس، في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعلى ملعب صيدا حقق المنتخب السوري أول فوز له في 9 مباريات في الدور الحاسم بعد تفوقه 3/0 على لبنان.

وتقدم علاءالدين الدالي لمنتخب سوريا في الدقيقة 14 مستغلًا خطأ من جهاد أيوب لاعب منتخب لبنان، حيث مرر مارديك مارديكيان الكرة إلى الدالي الذي سدد أرضية قوية على يمين مصطفى مطر حارس لبنان.

ل من جواحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لمنتخب سوريا في الدقيقة 36، بعد تدخهاد أيوب على خالد الكردغلي، نجح مارديك مارديكيان بتسجيلها في الدقيقة 38.

وبعد تمريرات قصيرة بين محمد المرمور وعلاء الدالي، سجل الأول الهدف الثالث لمنتخب سوريا في الدقيقة 44.

🇸🇾 نسور قاسيون يتقدمون على منتخب لبنان بهدف لعلاء الدالي #تصفيات_كأس_العالم_2022 #لبنان_سوريا pic.twitter.com/JT3CsEDt8J — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

وجمدت الخسارة رصيد منتخب لبنان عند 6 نقاط من 9 مباريات في المركز الرابع في ترتيب المجموعة الأولى، في المقابل رفع المنتخب السوري رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس، علمًا بأنه فقد أمل التأهل إلى ن ى هائيات كأس العالم.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، وجمع 9 نقاط من 8 مباريات، علمًا بأن منتخب الإمارات حصل على 4 نقاط من مواجهتيه مع منتخب لبنان من فوز وتعادل.

وفي وقت لاحق يلعب منتخب الإمارات مع العراق على استاد الملك فهد الدولي، أما في الجولة الأخيرة فيلعب منتخب الإمارات مع كوريا الجنوبية، ولبنان مع إيران.

🇸🇾 مارديك مارديكيان يضاعف النتيجة لمصلحة سوريا من ركلة جزاء #تصفيات_كأس_العالم_2022 #لبنان_سوريا pic.twitter.com/cSzBm7pdP7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 24, 2022

ويتأهل أول منتخبين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وضمن منتخبا كوريا الجنوبية، وإيران، التأهل إلى كأس العالم 2022 عن المجموعة الأولى بعدما حصدا 23 و22 نقطة على الترتيب، ولعب كل منهما 9 مباريات، في حين يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث، وجمع 9 نقاط من 8 مباريات.