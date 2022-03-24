الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة العراق ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس إلى ملعب (الملك فهد الدولي) بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة لقاء منتخبي العراق ضد الإمارات في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢.

وترصد إرم نيوز في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة العراق ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية والعراق، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC1 بصوت المعلق حسن العيدروس، وقناة SSC6 بصوت المعلق عبد الله الحربي.

وتذاع المباراة أيضا عبر قناة الكأس الـ٥ بصوت المعلق أحمد الطيب وقناة أبوظبي الرياضية آسيا الـ١ بصوت المعلق علي سعيد الكعبي وقناة دبي الرياضية آسيا بصوت المعلق عبد الله السعدي والقناة الرابعة الأرضية العراقية بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب المجموعة وفرص التأهل

يحتل المنتخب العراقي المركز الخامس برصيد ٥ نقاط وقبله منتخب لبنان برصيد ٦ نقاط في المركز الرابع.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد ٩ نقاط.

وتتنافس المنتخبات الثلاثة: العراق، والإمارات، وسوريا، على المركز الثالث المؤهل لمباراة فاصلة مع صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية ليصعد أحدهما لمواجهة خامس تصفيات قارة أمريكا الجنوبية.

ويضمن منتخب الإمارات المركز الثالث في حال فوزه ووصوله إلى ١٢ نقطة مع تعثر منتخب لبنان أمام سوريا.

ويحتاج منتخب العراق للفوز على الإمارات والوصول إلى ٨ نقاط وتبقى الآمال معلقة للجولة الأخيرة.

الإمارات.. وبداية عهد أروابارينا

يفتتح منتخب الإمارات عهد مدربه الجديد الأرجنتيني رودلفو أرواباربنا الذي تولى المهمة خلفا للهولندي بيرت فان مارفيك.

وقال أروابارينا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه ”ليس غريبا على أجواء الكرة الإماراتية ويسعى لقيادة الأبيض لتحقيق الفوز والاقتراب من حسم المركز الثالث“.

وأوضح أن المنتخب العراقي ليس منافسا سهلا والمواجهة ستكون صعبة على الفريقين ولكنه يسعى لحسم الفوز قبل مواجهة الجولة الأخيرة.

ويغيب عن قائمة منتخب الإمارات طحنون الزعابي لأسباب صحية، وشاهين عبد الرحمن لأسباب إدارية وفنية.

ويلعب منتخب الإمارات بطريقة ٤-٤-٢ على الأرجح بتشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه رباعي خط الدفاع محمد العطاس ومحمود خميس وبندر الأحبابي ووليد عباس.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره ماجد حسن ويمينا خليل الحمادي ويسارا كايو كانيدو مع ثنائي الهجوم علي صالح وعلي مبخوت.

أوراق العراق

يبحث منتخب العراق عن حسم الفوز على الإمارات لإنعاش آماله في حسم المركز الثالث.

وقال عبد الغني شهد المدير الفني للمنتخب العراقي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: إن فريقه ما زال يملك الفرص لتحقيق المركز الثالث.

وأوضح أنه سيحاول تحقيق الفوز على الإمارات رغم صعوبة المواجهة أمام منتخب مميز وقوي ولكن فريقه يجيد خارج الديار.

ويعتمد منتخب العراق على تشكيلته التي تضم حارس المرمى جلال حسن وأمامه رباعي خط الدفاع علي فائز وأحمد إبراهيم ومناف يونس وشيركو كريم.

ويقود خط الوسط أمجد عطوان ومهند جعاز وزيدان إقبال وضرغام إسماعيل وجاستن مرام وأيمن حسين.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ(إرم نيوز) إن المباراة ستكون متكافئة وصعبة بين منتخبين لديهما الفرصة في التأهل على الورق.

وأضاف أن أروابارينا مدرب دفاعي ويجيد غلق المساحات، ولكنه يحتاج للحسم بهدف ينعش آماله في اللقاء، كما أن منتخب العراق يضم مواهب مميزة.