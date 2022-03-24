الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة لبنان ضد سوريا في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب لبنان مواجهة مصيرية ومرتقبة اليوم الخميس أمام منافسه سوريا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام في قطر خلال العام الجاري.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة منتخبي لبنان ضد سوريا في تصفيات كأس العالم:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب صيدا الدولي في الساعة الثانية عصر اليوم الخميس بتوقيت لبنان وسوريا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس AFC بصوت المعلق يوسف سيف وقناة الكأس ٦ بصوت المعلق عبد الرحمن عبد الله.

وتذاع المباراة أيضاً عبر قناة SSC 4 بصوت المعلق عبد العزيز السبر بجانب قناة أبوظبي الرياضية آسيا ٢ بصوت المعلق حازم عبد السلام ودبي الرياضية آسيا ٢ بصوت المعلق أحمد الجراح، كما تنقل عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية.

ترتيب المجموعة ونظام التأهل

ضمن منتخبا إيران وكوريا الجنوبية التأهل مباشرة للمونديال عن هذه المجموعة ولكن الصراع يبقى مشتعلا على المركز الثالث.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد ٩ نقاط وخلفه منتخب لبنان برصيد ٦ نقاط ثم العراق في المركز الخامس برصيد ٥ نقاط.

وخرج منتخب سوريا من حسابات المركز الثالث بعدما حصد نقطتين فقط في الجولات السابقة ويحتل المركز الأخير.

ويلعب صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى مع المنتخب صاحب المركز الثالث بالمجموعة الثانية في مواجهة فاصلة تقام بنظام الذهاب والإياب.

ويصعد الفائز من هذه المواجهة للعب ضد المنتخب صاحب المركز الخامس في تصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية في مواجهة أخرى فاصلة بنظام الذهاب والإياب يتأهل منها المنتخب الفائز إلى المونديال.

وفاز منتخب لبنان في آخر لقاء ضد سوريا بنتيجة ٣-٢.

طموح لبنان

يطمع المنتخب اللبناني في مواصلة مغامرته واحتلال المركز الثالث في المجموعة مع نهاية الجولة المقبلة.

وقال التشيكي إيفان هاشيك المدير الفني لمنتخب لبنان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن هذه المواجهة ديربي خاص ولها أجواء مميزة.

وأشار إلى أن المنتخب اللبناني تحدوه الآمال في التأهل وحصد المركز الثالث مؤكداً أنه لا مجال سوى تحقيق الفوز على سوريا وأيضاً الفوز في الجولة الأخيرة.

ويعاني منتخب لبنان من غيابات مؤثرة عن مباراة سوريا على رأسها حسن معتوق وسوني سعد وجورج وروبير ملكي وباسل جرادي للإصابات.

ويعتمد منتخب لبنان على تشكيلة تضم حارس المرمى مصطفى مطر وأمامه جوان العمري وقاسم الزين وعباس عاصي وماهر صبرا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط جهاد أيوب ونادر مطر ومحمد حيدر مع ثلاثي الهجوم محمد قدوح وهلال الحلوة ومهدي الزين.

وقال محمد غدار مهاجم منتخب لبنان السابق لـ(إرم نيوز) إن الفرصة صعبة لمنتخب بلاده في هذه المجموعة، ولكن يحسب للاعبي المنتخب اللبناني والجهاز الفني الوصول لهذه المرحلة وتطور المستوى.

وأشار إلى أن المجموعة صعبة في وجود منتخبات تملك التجربة، مثل: إيران، وكوريا الجنوبية، والإمارات، موضحا أن اللاعبين سيخوضون آخر جولتين تحت شعار الفوز للتمسك بآخر بصيص أمل للتأهل.

سوريا وغياب النجوم

يعاني منتخب سوريا من غيابات بالجملة بين صفوفه وتحديدا النجوم الكبار عمر السومة مهاجم الأهلي السعودي وعمر خريبين مهاجم الوحدة الإماراتي.

ويغيب عن نسور قاسيون حسام عايش وورد السلامة وعبد الرحمن ويس وفهد اليوسف للإصابة.

وقال غسان معتوق مدرب منتخب سوريا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن المباراة ستكون صعبة في ظل هذه الغيابات، ولكنه يطمع في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين تصنيف المنتخب السوري بعد فقدان آمال التأهل.

ويعتمد منتخب سوريا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى إبراهيم عالمة وأمامه رباعي خط الدفاع عمرو الميداني وسعد أحمد وعمرو جنيات ومؤيد العجان.

ويقود خط الوسط كامل حميشة وبجواره ثائر كروما ومحمد العنز واوليفير كاسكاو مع ثنائي الهجوم علاء الدالي ومارديك مارديكان.