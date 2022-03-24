النادي رقم 11.. انضمام إن. إيه.سي بريدا الهولندي لمجموعة سيتي لكرة القدم

توصلت مجموعة ”سيتي لكرة القدم“، المالكة لمجموعة من أشهر الأندية حول العالم على رأسها مانشستر سيتي، إلى اتفاق لشراء نادي (إن. إيه.سي) بريدا الهولندي، بحسب بيان رسمي أصدره النادي الهولندي.

Update aandelenverkoop vanuit Crossminds Met City Football Group is deze week overeenstemming bereikt onder het voorbehoud van goedkeuring door de RvC, Stichting NOAD, Breda en de KNVB. https://t.co/GEfQ6mOQOe#NACpraat pic.twitter.com/vkHOleYFU6 — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) March 23, 2022

وقال نادي (إن. إيه.سي) بريدا في بيان رسمي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي ووسائل إعلام عالمية: ”قدمنا​​ نتائج تحقيقنا للمساهمين، ”على هذا الأساس، اختاروا بيع أسهمهم لمجموعة سيتي لكرة القدم. تم الآن إبلاغ جميع الأطراف الأخرى التي تقدمت بطلبات منذ بدء عملية البيع وشكرها على جهودها“.

وتابع النادي بي بيانه ”مع مجموعة سيتي لكرة القدم، التي لديها بالفعل تعاون طويل الأمد مع (إن. إيه.سي)، تم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع رهنا بموافقة مجلس إدارة النادي والاتحاد الهولندي وبلدية بريدا“.

”بهذا، تدخل عملية البيع المرحلة النهائية ويفترض المساهمون ومجموعة سيتي لكرة القدم أن الاستعدادات للموسم الجديد يمكن أن تبدأ قريبا“.

وسيصبح بريدا خامس نادٍ أوروبي يُضاف إلى أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، التي يملكها الشيخ منصور بن زايد، إلى جانب مانشستر سيتي وجيرونا وتروا ولومل.

وكان تروا آخر ناد تم الاستحواذ عليه من مجموعة سيتي لكرة القدم في عام 2020، كما أن المجموعة تملك أندية في نيويورك وأوروغواي.

ولسيتي أيضًا وجود مكثف في آسيا وأوقيانوسيا، حيث يمتلك أندية في أستراليا واليابان والصين والهند.

كما أعرب ملاك حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن اهتمامهم بالاستحواذ على حصة في العملاق الروسي سبارتاك موسكو العام الماضي، لكن مع غزو روسيا لأوكرانيا، من غير المحتمل أن ترغب المجموعة في مواصلة سعيها لشراء النادي الروسي.

وتعد مجموعة سيتي من أقوى الأسماء في كرة القدم وتملك حصة أغلبية في مانشستر سيتي ونيويورك سيتي وملبورن سيتي.

كما استثمرت المجموعة أموالا في يوكوهاما إف. مارينوس في اليابان ومونتيفيديو سيتي تورك في أوروغواي وجيرونا في إسبانيا وسيشوان جيونيو في الصين ومومباي سيتي في الهند ولومل في بلجيكا وتروا في فرنسا.

وأشارت تقارير صحفية برازيلية مؤخرا إلى أن المجموعة تقدمت بعرض لشراء أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي مقابل نحو مليار ريال برازيلي (195.64 مليون دولار) لكن العرض قوبل بالرفض باعتباره منخفضا للغاية.

ونفت مجموعة سيتي لكرة القدم هذه التقارير وقالت إنها لم تتقدم بأي عرض لشراء أتلتيكو ولن تقدم عرضا في المستقبل، بينما لم يعلق أتلتيكو على التقرير قائلا إنها ”تكهنات“.