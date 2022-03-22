أروابارينا قبل مباراة الإمارات والعراق: سنقاتل على فرصة التأهل لكأس العالم ما دامت قائمة

أكد رودولفو أروابارينا، المدرب الجديد للمنتخب الإماراتي، أن فريقه سيقاتل لاقتناص فرصة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 ”مادامت قائمة“، وذلك قبل مواجهة العراق بعد غد الخميس في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الأولى.

وتحتل الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية بتسع نقاط متقدمة بثلاث نقاط على لبنان وأربع عن العراق بعد تأهل إيران وكوريا الجنوبية بالفعل إلى نهائيات كأس العالم في قطر.

وفي آخر مباراتين في التصفيات سيلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي في إستاد الملك فهد في الرياض بعد غد قبل أن يستضيف كوريا الجنوبية في الجولة الأخيرة، يوم الثلاثاء المقبل.

وتتنافس الإمارات مع لبنان والعراق على المركز الثالث لخوض ملحق آسيوي مع ثالث المجموعة الثانية من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي بعد ذلك.

المحكمة الرياضية ترفض اعتراض اتحاد الكرة العراقي على نقل مواجهة الإمارات إلى السعودية https://t.co/plfSKeQw4l pic.twitter.com/mMwxSN7gHf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 22, 2022

وقال أروابارينا، الذي تولى المسؤولية الشهر الماضي بعد إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: ”المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التركيز داخل الملعب والقتال على الفرصة لتحقيق تطلعات جماهير الإمارات.

”الفريق سيرفع شعار الفوز في جميع مبارياته، وسيقاتل على فرصة التأهل لكأس العالم ما دامت قائمة، رغبتنا كبيرة في تقديم مباراة قوية أمام العراق رغم صعوبة المواجهة، لكن سنسعى لفرض أسلوبنا“.

وأشار أروابارينا، البالغ 46 عاما، مدرب الوصل وشباب الأهلي السابق، إلى أن الجهاز الفني يعمل على خطتين ”الأولى قصيرة المدى وهدفها حسم بطاقة التأهل إلى الملحق القاري ومن ثم التمسك بأمل التأهل لكأس العالم، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى تكاتف الجميع خلف الفريق واللاعبين“.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث في المجموعة برصيد 9 نقاط، وخلفه منتخب لبنان بـ6 نقاط، ويأتي المنتخب العراقي خامسا برصيد 5 نقاط، ويعزز الفوز حظوظ الأبيض في حسم المركز الثالث بشكل كبير قبل الجولة الأخيرة.