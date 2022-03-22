المحكمة الرياضية ترفض اعتراض اتحاد الكرة العراقي على نقل مباراة الإمارات إلى السعودية

كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم على أن محكمة ”كاس“ الرياضية ردت الاعتراض الذي تقدموا به لعودة مباراة العراق ضد نظيره الإماراتي إلى بغداد بعد نقلها إلى السعودية، التي ستقام بين المنتخبين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب العراقي نظيره الإماراتي يوم 24 مارس الحالي في الجولة التاسعة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضح اتحاد الكرة اقي في بيان رسمي، يوم الثلاثاء، أن ”المحكمة لم توافق على طلبِ العراق على الرغم من الدفوعات التي قدمت وضمت جميع القضايا والأمور التي رافقت المباريات الدولية التي أقيمت في العراق، وكذلك بطولة غرب آسيا للشباب“.

وأشار البيان: ”وفقا لذلك فإن مباراة العراق ضد الإمارات ستقام في السعودية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي“.

وكان الفيفا قد أصدر بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرارا بإقامة مباراة العراق والإمارات على إستاد ”الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، بدلا من إستاد المدينة الدولي في بغداد، بعدما قرر مؤخرا عدم إقامتها على الملعب الأخير بسبب الظروف الأمنية.

وأكد الاتحاد الأسيوي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني: ”في أعقاب الأحداث الأخيرة في العراق والتحولات الأوسع في الأمن العالمي في الأسابيع الأخيرة، تم إجراء إعادة تقييم للوضع الأمني والسلامة في العراق بالاشتراك مع الاتحاد الدولي“.

وأضاف البيان: ”بناء على التقييم، ولضمان أعلى معايير السلامة والأمن لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، تقرر نقل المباراة إلى مكان محايد.“

وخاض المنتخب العراقي مباراة ودية على أرضه، يوم الجمعة، ضد زامبيا فاز فيها 3-1 على إستاد المدينة في بغداد أمام أكثر من 25 ألف متفرج حمل بعضهم لافتات احتجاج على نقل مباراة الإمارات خارج البلاد وكتب على بعضها ”نحن نتنفس كرة القدم لا تسرقوا فرحتنا“.

يذكر أن منتخب العراق يحتل حاليا المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد 8 مباريات، ويلعب آخر مبارياته خارج أرضه أمام سوريا في 29 مارس الحالي على ملعب راشد في الإمارات.

ويحتاج المنتخب الإماراتي إلى الفوز من أجل حسم تأهله للملحق الآسيوي بشكل مباشر قبل الجولة الأخيرة، دون الدخول في حسابات الأهداف أو المواجهات المباشرة، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 9 نقاط، ويتنافس معه على التأهل للملحق منتخبا العراق ولبنان، علماً أن ثالثي المجموعتين في الدور الثالث يلتقيان في ملحق آسيوي والفائز بينهما يلاقي خامس أمريكا الجنوبية في ملحق عالمي.