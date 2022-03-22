الكشف عن موعد باقي مباريات الدور الثاني لدوري أدنوك.. ونهائي كأس الرابطة الإماراتية

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية مواعيد الجولات المتبقية من الدور الثاني، لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022.

وستقام مباريات الجولة 20 على 3 أيام، في 3 و4 و5 أبريل المقبل؛ وذلك لظروف مشاركة أندية الجزيرة وشباب الأهلي والشارقة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، حيث تقام مباريات الأندية الثلاثة في اليوم الأول للجولة.

وتختتم الجولة يوم 5 أبريل المقبل بلقاء العين متصدر ترتيب الدوري أمام الوصل على ستاد هزاع بن زايد، فيما تقام جميع المباريات في شهر رمضان المبارك، خلال أبريل المقبل، في التاسعة والنصف مساء.

وعقب نهاية مباريات الجولة 20 يتوقف الدوري بعد تلك الجولة لظروف مشاركة الأندية الإماراتية الثلاثة ممثلي كرة الإمارات، في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، بنظام البطولة المجمعة للفترة من 7 إلى 27 أبريل المقبل.

4 مايو نهائي كأس الرابطة..

📝| رابطة المحترفين تعلن مواعيد باقي مباريات الدور الثاني لـ"دوري أدنوك للمحترفين" لمزيد من التفاصيل : https://t.co/GuTpVgciHN#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Bx9c6iSr41 — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) March 22, 2022

ويعود قطار الدوري مجددا بالجولة 21، والتي ستقام على 3 أيام أيضا، وسيكون اليومان الأول والثاني منها في 22 و23 أبريل المقبل.

بينما يقام اليوم الثالث للجولة يوم 30 أبريل المقبل، وهي المباريات المجدولة للأندية الثلاثة المشاركة بدوري الأبطال، بعد عودتها من المشاركة بالبطولة.

وستكون الجولة 22 من دوري أدنوك يومي 7 و8 مايو المقبل، فيما ستكون مباريات الجولة 23 يومي 14 و15 مايو، وستقام المباريات عقب شهر رمضان المبارك على فترتين: الأولى في السادسة مساء، والثانية في الثامنة وخمس وأربعين دقيقة.

أما الجولات الثلاث المتبقية من عمر المسابقة فيتم تحديد توقيت مبارياتها لاحقا بناء على تحديد الفرق المنافسة على لقب البطولة أو الفرق المتنافسة للهروب من الهبوط، حيث تقام الجولة 24 يومي 18 و19 مايو المقبل، والجولة 25 يومي 22 و23 من نفس الشهر، وتقام الجولة 26 والأخيرة يومي 26 و27 مايو المقبل.

الإعلان عن موعد نهائي كأس الرابطة

وعلى صعيد آخر، قررت رابطة المحترفين الإماراتية إقامة نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع فريقي العين وشباب الأهلي في 4 مايو 2022.

وسيتم الإعلان عن ملعب المباراة في وقت لاحق.