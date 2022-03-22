سبب استبعاد شاهين عبدالرحمن من قائمة منتخب الإمارات لمواجهتي العراق وكوريا الجنوبية

استبعد الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم اليوم الثلاثاء المدافع شاهين عبد الرحمن من التشكيلة التي تستعد لمواجهة العراق وكوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الاتحاد الإماراتي على تويتر إن استبعاد عبد الرحمن مدافع الشارقة من المواجهتين ضمن المجموعة الأولى جاء ”لأسباب إدارية وفنية“.

استبعاد شاهين عبدالرحمن من قائمة الأبيض ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/sYVcId9xlC — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 22, 2022

وبحسب صحيفة الاتحاد المحلية فإن شاهين رفض الجلوس احتياطيا خلال المباراة وأصر على اللعب أساسيا ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده.

ولن يسافر لاعب الوسط طحنون الزعابي أيضا لأسباب صحية ولتراكم الإنذارات.

وسيتوجه منتخب الإمارات إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم لمواجهة العراق يوم الخميس في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى.

ويتنافس المنتخبان على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي والمؤهل بعد ذلك إلى الملحق العالمي.

وستلتقي الإمارات مع كوريا الجنوبية في 29 مارس.