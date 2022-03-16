رسميا.. نقل مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم إلى ملعب محايد

كشف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم في بيان رسمي، أن الاتحادين الدولي والآسيوي قد نقلا مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم إلى ملعب محايد بدلا من إقامتها في بغداد.

ولم يذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سبب نقل المباراة، غير أن قناة بي إن سبورتس أشارت إلى أن القرار يعود لأسباب أمنية.

وكان منتظرًا أن تُلعب المباراة في بغداد بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أن يتم تغيير القرار بعد بضع زيارات تمت إلى ملعب المدينة ببغداد.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم إن خطابا وصله يفيد بنقل المباراة دون إعطاء أسباب، وأشار إلى أن رئيس الاتحاد العراقي ووزير الرياضة هناك عدنان درجال سيجري اتصالات لإعادة المباراة إلى بغداد التي من المقرر أن تُلعب يوم الـ 24 من مارس الجاري.

وتردد أن المباراة سوف تُلعب في الأردن.

ويتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بعد مرور 8 جولات، وقد ضمن مع كوريا الجنوبية التأهل لكأس العالم بشكل رسمي.

فيما تتنافس منتخبات الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي المؤهل بدوره إلى كأس العالم قطر 2022.

وتحتل الإمارات المركز الثالث بتسع نقاط، ثم لبنان بست نقاط، ثم العراق بخمس نقاط، وأخيرًا سوريا بنقطتين فقط.