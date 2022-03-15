الشارقة يحجز مقعده بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا على حساب الزوراء

تأهل نادي الشارقة الإماراتي، إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء (6-5).

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة الملحق الآسيوي، مساء اليوم، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل (1-1).

وتقدم سعد الأمير للزوراء في الدقيقة 60 بتسديدة على يسار الحارس عادل الحوسني.

ونجح البديل خالد باوزير بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وصعد الشارقة إلى اللعب في المجموعة الأولى، إلى جانب: الهلال السعودي، والريان القطري، واستقلال دوشنبة الإيراني.

فيما حجز ناساف كارشي الأوزبكستاني مقعده إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم لنسخة 2022 بفوزه على مضيفه بني ياس الإماراتي 2-صفر في أبوظبي، الثلاثاء، ضمن منافسات ذات الدور.