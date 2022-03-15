ترتيب دوري أدنوك: الجزيرة يقتنص المركز الثالث بفوزه على اتحاد كلباء

اقتنص الجزيرة، حامل اللقب، المركز الثالث في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه 3-2 على ضيفه اتحاد كلباء في مباراة مؤجلة، اليوم الثلاثاء.

ووضع سلطان عادل اتحاد كلباء في المقدمة عندما حول تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى مرمى علي خصيف حارس الجزيرة في الدقيقة 28.

وبعدها بست دقائق أدرك عبد الله ديابي التعادل لحامل اللقب بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.

وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة 62 ليسجل الهدف الثاني عبر ضربة رأس من الصربي ميلوش كوسانوفيتش، وبعدها بدقيقتين جعل الهداف علي مبخوت النتيجة 3-1 بتسديدة أرضية زاحفة من مدى قريب.

وقلّص مهند سالم العنزي الفارق للضيوف في الدقيقة 77 من ضربة رأس.

بنتيجة 3-2.. #الجزيرة يفوز على #اتحاد_كلباء في مبارة مؤجلة من الجولة 15 ويرفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث#الجزيرة_اتحاد_كلباء#دوري_ادنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/52H4GibY96 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 15, 2022

ورفع الجزيرة رصيده إلى 38 نقطة ليتنزع المركز الثالث من الشارقة، ويقلص الفارق مع الوحدة صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة، بينما يتصدر العين الترتيب برصيد 46 نقطة قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

وفي المقابل تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 20 نقطة في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: