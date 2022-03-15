إيقاف إسماعيل مطر وحرمان العين والوحدة من جمهورهما

عقدت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، اجتماعها برئاسة سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وعبدالله الحمادي وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقررا.

ونظرت اللجنة في تقرير مراقب المباراة التي جمعت بين فريقي الوحدة والعين، في الأسبوع الـ 19 لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين؛ لتصدر مجموعة من العقوبات:

ـ توجيه عقوبة الإنذار للاعبي نادي العين سفيان رحيمي وخالد عيسى وناصر الشكيلي، وغرمت كل لاعب منهم مبلغا وقدره (خمسة وعشرون ألف درهم إماراتي)؛ لعدم تحليهم بالروح الرياضية.

ـ إيقاف لاعب نادي الوحدة إسماعيل مطر مباراتين وتغريمه مبلغا وقدره (مئتا ألف درهم إماراتي)؛ لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وإيقاف لاعب الوحدة خميس إسماعيل مباراتين وتغريمه مبلغا وقدره (تسعون ألف درهم إماراتي)؛ لمحاولته الاعتداء على لاعب الفريق المنافس.

ـ معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه مبلغا وقدره (مائة وخمسون ألف درهم)؛ لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)، ومنعت اللجنة مدرب اللياقة لنادي العين خيسوس أوتاولا من مرافقة فريقه لأربع مباريات وتغريمه مبلغا وقدره (خمسة وسبعون ألف درهم)؛ لاشتراكه مع اللاعب السابق ذكره واعتدائه على جماهير نادي الوحدة، ومحاولة الاعتداء على الجهاز الفني للنادي ذاته.

ـ معاقبة ناديي الوحدة والعين بلعب 4 مباريات على ملعبهما بدون جمهور في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين؛ بسبب قيام بعض من جماهيرهما بتبادل إلقاء عبوات السوائل ورميها على أرضية الملعب، والخروج عن الروح الرياضية والنزول لأرض الملعب والتلفظ بألفاظ غير لائقة.

وكانت أحداث شغب واسعة قد حدثت بعد مباراة الوحدة والعين في دوري أدنوك للمحترفين، التي انتهت بفوز العين بهدف دون رد وتعزيزه صدارته لجدول المسابقة.