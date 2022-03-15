الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة والزوراء في تمهيدي دوري أبطال آسيا

تدور مواجهة قوية، اليوم الثلاثاء، بين الشارقة الإماراتي وضيفه الزوراء العراقي في الدور التمهيدي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا.

ويصعد الفائز من هذه المواجهة القوية إلى المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا والتي تضم الهلال السعودي والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

وتسلط (إرم نيوز) الضوء على مواجهة الشارقة ضد الزوراء في دوري الأبطال:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات السابعة والربع مساءً بتوقيت العراق على ملعب نادي الشارقة الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد، ودبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الشحي، والشارقة الرياضية 2 بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

ماذا يقول التاريخ؟

ستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين فلم يسبق أن تقابلا من قبل في أي مواجهة رسمية أو ودية.

ويخوض الشارقة منافسات دوري الأبطال للمرة السابعة في تاريخه بعدما بدأت مشاركات الفريق الإماراتي بنسخة 1994 وودع مبكرا أمام المحرق البحريني، ثم تأهل لخوض نسخة 1997 ولكنه انسحب ولم يلعب هذه البطولة وتعرض للحرمان من المشاركة عامين.

وشارك الشارقة في نسخة 2004 ووصل إلى ربع النهائي وخسر على يد سيونجنام الكوري الجنوبي، كما خاض نسخة 2009 ووصل لدور المجموعات ثم قرر الانسحاب.

ويلعب الشارقة للموسم الثالث على التوالي بدوري الأبطال فخاض منافسات نسخة 2020 وودع من دور المجموعات، ثم خاض منافسات 2021 وتأهل لدور الستة عشر وودع على يد الوحدة الإماراتي.

في المقابل، يلعب الزوراء العراقي للمرة الحادية عشرة بدوري الأبطال بعدما بدأت مشاركات الفريق في نسخة 1996 وودع أمام العربي القطري ثم شارك في نسخة 1997 ووصل إلى نصف النهائي وخسر أمام سيونجنام الكوري الجنوبي واحتل المركز الرابع وقتها.

وخاض الزوراء نسخة 1998 وودع أمام بيرسبوليس الإيراني وودع أيضا نسخة 2001 مبكرا على يد العين الإماراتي، ثم ودع نسخة 2002 على يد منافس إماراتي آخر وهو الوحدة بركلات الترجيح.

ولعب الزوراء مرحلة المجموعات بنسخة 2005 وودع مبكرا وتكرر السيناريو نفسه في نسخة 2007، ويلعب الزوراء للموسم الرابع على التوالي بمنافسات دوري الأبطال بعد الظهور في نسخة 2019 بمرحلة المجموعات.

وفشل الزوراء في بلوغ دور المجموعات بآخر نسختين عامي 2020 و2021.

أسلحة الشارقة

يسعى الشارقة للتأهل إلى مرحلة المجموعات بقيادة مديره الفني المخضرم أولاريو كوزمين الذي أعاد بعض التوازن للفريق بعد تراجع النتائج في نهاية عهد المدرب السابق عبد العزيز العنبري.

ويحتل الشارقة حاليا المركز الثالث بترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن العين المتصدر، كما تأهل لنهائي كأس رئيس الدولة وودع كأس الرابطة مبكرا.

وقال كوزمين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الشارقة يمر بظروف معقدة وصعبة قبل المواجهة الآسيوية فهناك اختيارات محددة وغيابات بين صفوفه تصعب مهمته.

وأكد أن النتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرا تزيد دوافع اللاعبين لتحقيق الفوز على الزوراء والتأهل إلى مرحلة المجموعات.

ويعتمد الشارقة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى عادل الحوسني وأمامه رباعي خط الدفاع جوستافو أليكس وشاهين عبد الرحمن وخالد إبراهيم الظنحاني والحسن صالح.

ويقود خط الوسط أوتابيك شوكوروف وبيرنارد دوارتي وخالد باوزير ويقود خط الهجوم كايو لوكاس وعلي الظنحاني وسيف راشد.

وتشهد قائمة الشارقة للمباراة غيابات عديدة على رأسها الهداف الكونغولي بن مالانجو والمهاجم عثمان كمارا ولوان بيريرا.

أوراق الزوراء

يسعى الزوراء لكسر عقدته في الموسمين الماضيين في بلوغ مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتل الزوراء المركز الرابع بالدوري العراقي برصيد 45 نقطة بفارق 22 نقطة عن الشرطة صاحب الصدارة وهو ما يزيد غضب جماهيره والضغوط على الفريق لاقتناص بطاقة التأهل لدور المجموعات.

وقال أيوب أوديشو المدير الفني لفريق الزوراء العراقي في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة، إنه يتمنى عودة الثقة وتقديم أداء قوي والعودة ببطاقة التأهل الآسيوية من أنياب الشارقة، خاصة أن هناك ضغوطا على اللاعبين والجهاز الفني.

وأوضح أن فريقه يعاني ضغط المباريات أيضا، مؤكدا أنه واجه الشارقة في النسخة الماضية مرتين حين كان مدربا للقوة الجوية ويعلم تماما كافة مفاتيح لعب هذا الفريق.

ويعتمد الزوراء على تشكيلته التي تضم جلال حسن لحراسة المرمى وأمامه ثلاثي خط الدفاع حسام كاظم وأسامة بولتواق وعباس الكعبي.

ويقود خط الوسط سعد عبد الأمير وبجواره زاهر ميداني، ويمينا علاء مهاوي، ويسارا أحمد حسن مكنزي وفي الهجوم محمد قدوح ولهواري طويل ومحمد رضا.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الشارقة فريق يملك بعض عناصر الخبرة، ولكنه يملك العنصر الأهم وهو المدرب القدير كوزمين.

وأشار إلى أن خبرة كوزمين وتنظيمه التكتيكي داخل الملعب سيساعدان الشارقة على فرض إيقاع اللعب، مؤكدا أن الزوراء رغم تراجعه بالدوري العراقي بعض الشيء، إلا أنه يملك أيضا عناصر مهمة مثل قدوح وطويل ومهاوي.