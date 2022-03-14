إسماعيل مطر قائد الوحدة يعتذر لخالد عيسى حارس العين (صورة)

قدم إسماعيل مطر لاعب نادي الوحدة اعتذارا لخالد عيسى حارس مرمى نادي العين، بعد الأحداث التي رافقت مباراة العين والوحدة يوم السبت الماضي في قمة مباريات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ونشر إسماعيل مطر صورة له مع خالد عيسى عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب: ”الاعتراف بالحق فضيلة، لم أحسن في التعامل مع الموقف، وأسأت لنفسي ولإخواني اللاعبين ولأخي خالد بالتحديد، أحرجني بوحمد بسعة صدره ومحبته، ويشهد الله القلوب ما فيها إلا كل محبه وأخوّة، اعتذاري لخالد.. وللجميع“.

الإعتراف بالحق فضيلة

لم أحسن في التعامل مع الموقف

وأسأت لنفسي ولأخواني اللاعبين ولأخي خالد بالتحديد

أحرجني بوحمد بسعة صدره ومحبته

ويشهد الله القلوب مافيها إلا كل محبه وأخوّه إعتذاري لخالد .. وللجميع 🙏🏻 pic.twitter.com/0LW6tDx5TN — Ismaeil Matar ,اسماعيل مطر (@ismaeilmatar10) March 14, 2022

وكان خالد عيسى حارس العين قد اعتذر لإسماعيل مطر، بعد الأحداث التي تلت فوز العين 1/0 على الوحدة، في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، يوم السبت.

وانتقد إسماعيل مطر تصرفات خالد عيسى، وقال بعد المباراة -دون الإشارة إليه صراحة- ما تسبب في نزول بعض الجماهير إلى أرضية الملعب والاشتباك مع اللاعبين.

وقال خالد عيسى في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: ”ما حدث بعد نهاية المباراة أمر مؤسف ومحزن بالطبع، وبكل أمانة الجميع يتحمل خطأ ما حدث، ولا أريد أن أكون قاسيا، ولكن تصرفات بعض الأشخاص هي ما أثارت الضجة“.

"من حقك أن تفرح بالفوز.. لكن ليس من حقك أن تستفز الجمهور"

إسماعيل مطر – لاعب فريق الوحدة#كلاسيكو_الإمارات#الوحدة_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NJbVbbWPKs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 12, 2022

وأضاف: ”أنا أحمل شعار العين وهذا من حقي، وأعتذر لإسماعيل مطر، وأريد أن أوضح أنه فهم ما حدث بشكل خاطئ، وعندما رأيت زميلي سفيان رحيمي يحمل الراية الركنية التي تحمل شعار الوحدة قلت له لا، إذا أردت الاحتفال احتفل مع جماهيرنا، وأعتقد أن إسماعيل مطر فهم الموضوع خطأ، وأعتذر له مرة ثانية ولجمهور الوحدة على ما حدث“.

وعما إذا كانت احتفالات لاعبي العين تمثل استفزازا لجمهور الوحدة قال خالد عيسى: ”يحق لي الاحتفال في أرضية الملعب عند الفوز خاصة إذا كانت مباراة بحساسية وقيمة الكلاسيكو، لكني أعترف أن الكل مخطئ في تلك الأحداث“.

"من حقي أن أحتفل ولكننا أخطأنا ونعترف بالخطأ"

خالد عيسى: أعتذر لإسماعيل مطر ولاعبي الوحدة وجماهيره.. إسماعيل لم يفهم ما حدث بشكل صحيح#كلاسيكو_الإمارات #الوحدة_العين#الشارع_الرياضي pic.twitter.com/BwZ3moE5iG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 12, 2022

وحقق العين فوزا ثمينا على الوحدة بنتيجة 1/0 سجله لابا كودجو فودوه في الدقيقة 82، ورفع الفوز رصيد العين إلى 46 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

وواصل العين سلسلة عدم الخسارة أمام الوحدة للمباراة الخامسة على التوالي، حيث كان آخر فوز للوحدة على العين في مايو 2019، ومنذ ذلك الحين فاز العين 4 مرات، وتعادلا مرة.