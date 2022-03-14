رياضة

إسماعيل مطر قائد الوحدة يعتذر لخالد عيسى حارس العين (صورة)
تاريخ النشر: 14 مارس 2022 21:35 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2022 21:45 GMT

إسماعيل مطر قائد الوحدة يعتذر لخالد عيسى حارس العين (صورة)

العين واصل سلسلة عدم الخسارة أمام الوحدة للمباراة الخامسة على التوالي، حيث كان آخر فوز للوحدة على العين في مايو 2019، ومنذ ذلك الحين فاز العين 4 مرات، وتعادلا مرة.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

قدم إسماعيل مطر لاعب نادي الوحدة اعتذارا لخالد عيسى حارس مرمى نادي العين، بعد الأحداث التي رافقت مباراة العين والوحدة يوم السبت الماضي في قمة مباريات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ونشر إسماعيل مطر صورة له مع خالد عيسى عبر حسابه في موقع ”تويتر“ وكتب: ”الاعتراف بالحق فضيلة، لم أحسن في التعامل مع الموقف، وأسأت لنفسي ولإخواني اللاعبين ولأخي خالد بالتحديد، أحرجني بوحمد بسعة صدره ومحبته، ويشهد الله القلوب ما فيها إلا كل محبه وأخوّة، اعتذاري لخالد.. وللجميع“.

وكان خالد عيسى حارس العين قد اعتذر لإسماعيل مطر، بعد الأحداث التي تلت فوز العين 1/0 على الوحدة، في ختام مباريات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، يوم السبت.

وانتقد إسماعيل مطر تصرفات خالد عيسى، وقال بعد المباراة -دون الإشارة إليه صراحة- ما تسبب في نزول بعض الجماهير إلى أرضية الملعب والاشتباك مع اللاعبين.

وقال خالد عيسى في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية: ”ما حدث بعد نهاية المباراة أمر مؤسف ومحزن بالطبع، وبكل أمانة الجميع يتحمل خطأ ما حدث، ولا أريد أن أكون قاسيا، ولكن تصرفات بعض الأشخاص هي ما أثارت الضجة“.

وأضاف: ”أنا أحمل شعار  العين وهذا من حقي، وأعتذر لإسماعيل مطر، وأريد أن أوضح أنه فهم ما حدث بشكل خاطئ، وعندما رأيت زميلي سفيان رحيمي يحمل الراية الركنية التي تحمل شعار الوحدة قلت له لا، إذا أردت الاحتفال احتفل مع جماهيرنا، وأعتقد أن إسماعيل مطر فهم الموضوع خطأ، وأعتذر له مرة ثانية ولجمهور الوحدة على ما حدث“.

وعما إذا كانت احتفالات لاعبي العين تمثل استفزازا لجمهور الوحدة قال خالد عيسى: ”يحق لي الاحتفال في أرضية الملعب عند الفوز خاصة إذا كانت مباراة بحساسية وقيمة الكلاسيكو، لكني أعترف أن الكل مخطئ في تلك الأحداث“.

وحقق العين فوزا ثمينا على الوحدة بنتيجة 1/0 سجله لابا كودجو فودوه في الدقيقة 82، ورفع الفوز رصيد العين إلى 46 نقطة من 19 مباراة ويتقدم بـ7 نقاط عن العين صاحب المركز الثاني.

وواصل العين سلسلة عدم الخسارة أمام الوحدة للمباراة الخامسة على التوالي، حيث كان آخر فوز للوحدة على العين في مايو 2019، ومنذ ذلك الحين فاز العين 4 مرات، وتعادلا مرة.

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