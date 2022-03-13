نيابة أبوظبي تأمر بضبط وإحضار جميع مثيري أحداث الشغب عقب مباراة العين والوحدة

أصدرت النيابة العامة في أبوظبي، اليوم الأحد، أمرا بضبط وإحضار جميع مثيري أحداث الشغب، في مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي العين والوحدة، أمس السبت، في دوري أدنوك للمحترفين.

وأحرز كودجو لابا هدفا قرب النهاية ليحسم العين قمة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه الوحدة، ويوسع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط، أمس السبت.

وعقب المباراة اقتحم جمهور نادي الوحدة الإماراتي ملعب مباراة فريقه عقب مواجهة العين، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في دوري أدنوك للمحترفين، وقاموا بالاعتداء على خالد عيسى حارس العين، وسفيان رحيمي لاعب الفريق، في مشهد مؤسف.

بسبب غرس العلم.. جمهور الوحدة يقتحم الملعب ويعتدي على خالد عيسى وسفيان رحيمي نجمي العين (فيديو) https://t.co/NfYiQgvh72 pic.twitter.com/KwTQ3n4YQV — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وأكدت نيابة أبوظبي، التصدي بكل حزم وفق الإجراءات القانونية المقررة، لكل ما من شأنه إثارة الشغب أو مخالفة القانون واللوائح والأنظمة، مشددة على ضرورة التحلي بالروح الرياضية من مشجعي الأندية، وعدم تعريض حياة وسلامة الآخرين للخطر.

وأشارت إلى أن القانون في دولة الإمارات يفرض الحماية لجميع الأفراد، ويحدد عقوبات صارمة على مخالفة الأنظمة واللوائح المحددة في مثل تلك الحالات، وذلك بما يضمن أمن وسلامة أفراد المجتمع.

وشهدت المباراة أحداثا مؤسفة عقب نهايتها بدخول الجماهير إلى أرضية الملعب ومحاولات اعتداء من الجانبين.

بعدين يقولك مجرد ٣ نقاط .. اذا ماترضاها في ملعبك ترا لا جمهورنا ولا لاعبينا يرضونها اولهم سمعه و كفو عليهم وقفوا بوجيهكم يعلمونكم معنى الاحترام ،،، استانس وافرح مع جمهورك والزم حدودك يا وصخ pic.twitter.com/ZyAUrAodLQ — صوت جمهور الوحدة (@Jmhoor_alwahda) March 12, 2022

وعقب انتهاء المباراة بفوز العين بهدف نظيف، قام المغربي سفيان رحيمي بوضع علم العين على الراية المتواجدة بجانب الملعب وغرسها في الأرضية، وأيضا قام خالد عيسى بحمل علم ناديه والاحتفال بالقرب من مدرجات جماهير الوحدة، ما أشعل غضبهم بشدة.

وفي فيديوهات تم تداولها عقب المباراة، اقتحم بعض من جمهور الوحدة الملعب وقاموا بالاعتداء على خالد عيسى بشكل واضح، ما دفع اللاعبين والجهاز الفني للدفاع عنه.

كما اشتبك خالد عيسى مع إسماعيل مطر اعتراضا من الأخير على احتفال حارس العين أمام جمهور الوحدة.

اشتباك بين خالد عيسى واسماعيل مطر #الوحده_العين

https://t.co/bTPxoZ73HO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وكان إسماعيل مطر، نجم نادي الوحدة، قد ظهر غاضبا بعد ”الكلاسيكو“، بسبب احتفال أحد لاعبي العين أمام جمهور الوحدة.

وقال مطر في تصريحات تلفزيونية: ”من حق الفائز أن يفرح لكن من الخطأ أن تستفز الجمهور في بيته، وتدخلي لأن الوحدة بيتي، ولا أسمح لأي شخص حتى لو كان أخي أن يحتفل بهذه الطريقة“.

"من حقك أن تفرح بالفوز.. لكن ليس من حقك أن تستفز الجمهور"

إسماعيل مطر – لاعب فريق الوحدة#كلاسيكو_الإمارات#الوحدة_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NJbVbbWPKs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 12, 2022

وعزز العين صدارته للمسابقة وقطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب، بعدما ارتفع رصيده إلى 46 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط عن الوحدة ملاحقه المباشر، قبل سبع جولات على النهاية.