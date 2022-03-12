بسبب غرس العلم.. جمهور الوحدة يقتحم الملعب ويعتدي على خالد عيسى وسفيان رحيمي نجمي العين (فيديو)

اقتحم جمهور نادي الوحدة الإماراتي ملعب مباراة فريقه عقب مواجهة العين، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في دوري أدنوك للمحترفين، وقاموا بالاعتداء على خالد عيسى حارس العين، وسفيان رحيمي لاعب الفريق، في مشهد مؤسف.

وعقب انتهاء المباراة بفوز العين بهدف نظيف، قام المغربي سفيان رحيمي بوضع علم العين على الراية المتواجدة بجانب الملعب وغرسها في الأرضية، وأيضا قام خالد عيسى بحمل علم ناديه والاحتفال بالقرب من مدرجات جماهير الوحدة، ما أشعل غضبهم بشدة.

بعدين يقولك مجرد ٣ نقاط .. اذا ماترضاها في ملعبك ترا لا جمهورنا ولا لاعبينا يرضونها اولهم سمعه و كفو عليهم وقفوا بوجيهكم يعلمونكم معنى الاحترام ،،، استانس وافرح مع جمهورك والزم حدودك يا وصخ pic.twitter.com/ZyAUrAodLQ — صوت جمهور الوحدة (@Jmhoor_alwahda) March 12, 2022

وفي فيديوهات تم تداولها عقب المباراة، اقتحم بعض من جمهور الوحدة الملعب وقاموا بالاعتداء على خالد عيسى بشكل واضح، ما دفع اللاعبين والجهاز الفني للدفاع عنه.

كما اشتبك خالد عيسى مع إسماعيل مطر اعتراضا من الأخير على احتفال حارس العين أمام جمهور الوحدة.

اشتباك بين خالد عيسى واسماعيل مطر #الوحده_العين

pic.twitter.com/bTPxoZ73HO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

وكان إسماعيل مطر، نجم نادي الوحدة، قد ظهر غاضباً بعد ”الكلاسيكو“، بسبب احتفال أحد لاعبي العين أمام جمهور الوحدة، قائلا في تصريحات تلفزيونية: ”من حق الفائز أن يفرح لكن من الخطأ أن تستفز الجمهور في بيته، وتدخلي لأن الوحدة بيتي، ولا أسمح لأي شخص حتى لو كان أخي أن يحتفل بهذه الطريقة“.

"من حقك أن تفرح بالفوز.. لكن ليس من حقك أن تستفز الجمهور"

إسماعيل مطر – لاعب فريق الوحدة#كلاسيكو_الإمارات#الوحدة_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/NJbVbbWPKs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 12, 2022

وأحرز كودجو لابا هدفا قرب النهاية ليحسم العين قمة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه الوحدة، ويوسع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط، اليوم السبت.

وتسلم المهاجم القادم من توغو الكرة عند حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى للمرمى، ليراوغ أحد المدافعين ويسدد في الشباك بالدقيقة 82.

وعزز العين صدارته للمسابقة وقطع خطوة كبيرة نحو الفوز باللقب، بعدما ارتفع رصيده إلى 46 نقطة متقدما بفارق سبع نقاط عن الوحدة ملاحقه المباشر، قبل سبع جولات على النهاية.

وأهدر المغربي سفيان رحيمي جناح العين أول فرصة في المباراة عندما سدد في الشباك الجانبية للمرمى في الدقيقة الثانية.

ورد السوري عمر خربين مهاجم الوحدة بتسديدة هائلة من مدى بعيد حولها خالد عيسى حارس العين إلى ركنية في الدقيقة 17.

وأهدر خربين فرصة خطيرة من وضع انفراد قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يلغي الحكم هدفا للوحدة في بداية الشوط الثاني لوجود خطأ على فابيو مارتينيز ضد الحارس عيسى.

وأطلق طحنون الزعابي تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها عيسى وحولها إلى ركنية في الدقيقة 77.

وتصدى عيسى بقدمه لتسديدة قوية أخرى من خربين من داخل منطقة الجزاء، ليحافظ للعين على فوزه الثمين.

وفي وقت سابق اليوم، خسر شباب الأهلي دبي للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة عندما تعثر على أرضه بالهزيمة 2-صفر أمام الوصل.

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 30 نقطة في المركز الخامس، لكنه يتقدم بفارق أربع نقاط عن الوصل صاحب المركز السابع.

وسجل غانم أحمد الهدف الأول للوصل عبر ركلة حرة أخفق الحارس ماجد ناصر في الإمساك بها لترتطم بيده وتسكن شباكه في الدقيقة 67.

وقبل النهاية بست دقائق، ضاعف علي صالح تقدم الوصل بتسديدة رائعة من ركلة حرة.