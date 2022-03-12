ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يعبر الوحدة ويوسع الفارق في الصدارة

حقق العين انتصارا ثمينا على نظيره الوحدة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بقمة مباريات الجولة الـ19 من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وتبادل لاعبو الفريقين الهجمات القوية على مدار الشوطين، وكانت أخطر الهجمات لصالح فريق الوحدة عن طريق السوري عمر خربين، الذي انفرد بالمرمى ولكن سدد بجوار القائم الأيمن للعين.

وألغى الحكم هدفا للوحدة بالدقيقة 47 بعد تدخل قوي من فابيو مارتينيز على حارس العين.

"قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف الوحدة بالدقيقة 47"

الخبيران التحكيميان مسلم أحمد وفريد علي#كلاسيكو_الإمارات#الوحدة_العين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/D0JhNtFbCG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 12, 2022

وفي الدقيقة 82، اقتنص لابا كودجو هدفا رائعا للعين بعد استخلاص رائع للكرة ومراوغة، ليسدد بقوة من داخل منطقة جزاء الوحدة وتسكن الشباك.

هدف لابا كودجو في شباك الوحدة بطريقة رائعة.#دوري_ادنوك_للمحترفين #الوحده_العين pic.twitter.com/DcvKUySlfe — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 12, 2022

بهذا الفوز، وصل العين للنقطة 46 ليؤكد تصدره جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وتوقف رصيد الوحدة عند 39 نقطة في المركز الثاني.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين، يوم 29 سبتمبر الماضي، بالتعادل على ملعب هزاع بن زايد.

وانطلقت الجولة، يوم الخميس الماضي، بفوز بني ياس على النصر بنتيجة 2/1، وتغلب الشارقة على ضيفه عجمان بنفس النتيجة، وفاز الإمارات على خورفكان بالنتيجة ذاتها.

وتغلب الجزيرة على العروبة بنتيجة 1/0، وتعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الظفرة بنتيجة 2/2 في الجولة الحالية.

شباب الأهلي يسقط أمام الوصل

وفي مباراة أخرى، خسر شباب الأهلي دبي للمباراة الثالثة على التوالي في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، عندما تعثر على أرضه بالهزيمة 2-صفر أمام الوصل، اليوم السبت.

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 30 نقطة في المركز الخامس، لكنه يتقدم بفارق أربع نقاط عن الوصل صاحب المركز السابع.

وسجل غانم أحمد الهدف الأول للوصل عبر ركلة حرة أخفق الحارس ماجد ناصر في الإمساك بها، لترتطم بيده وتسكن شباكه في الدقيقة 67.

وقبل النهاية بست دقائق، ضاعف علي صالح تقدم الوصل بتسديدة رائعة من ركلة حرة.