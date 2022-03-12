الموعد والقنوات الناقلة لمباراة العين والوحدة في دوري أدنوك للمحترفين

تقام مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم السبت، بين الوحدة وضيفه العين في قمة مباريات الجولة الـ19 من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وتقام أيضًا، اليوم السبت، مواجهة قوية تجمع بين شباب الأهلي دبي وضيفه الوصل في الجولة ذاتها.

مهارة رائعة من لابا وأسيست جميل لسفيان رحيمي الذي هز شباك الوحدة بسهولة #العين_الوحده #دوري_ادنوك_للمحترفين pic.twitter.com/Nrp3cvzJg2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 29, 2021

وانطلقت الجولة، يوم الخميس الماضي، بفوز بني ياس على النصر بنتيجة 2/1، وتغلب الشارقة على ضيفه عجمان بنفس النتيجة، وفاز الإمارات على خورفكان بالنتيجة ذاتها.

وتغلب الجزيرة على العروبة بنتيجة 1/0، وتعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الظفرة بنتيجة 2/2 في الجولة الحالية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الوحدة ضد العين ، فإلى السطور التالية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (آل نهيان) في الساعة الثامنة والربع، مساء اليوم السبت، بتوقيت الإمارات بصافرة الحكم الهولندي داني ماكيلي.

في الدقيقة 100..

إثارة حتى اللحظة الأخيرة.. عمر خربين يتعادل للوحدة من ركلة جزاء والمباراة تنتهي بنتيجة 1-1..#العين_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/gbyxwxmmzQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2021

وتنقل المباراة عبر قناة ”أبوظبي الرياضية 1“ بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، والمعلق عصام عبده، وقناة ”دبي الرياضية 1“ بصوت المعلق عيسى الحربين، وقناة ”الشارقة الرياضية“ بصوت المعلق راشد عبدالرحمن.

ترتيب الفريقين

يتصدر العين ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 18 مباراة بعدما حقق 13 فوزًا، وتعادل 4 مرات، وتلقى خسارة وحيدة.

وسجل العين 40 هدفًا، وهو صاحب أقوى هجوم بالدوري، وتلقى 14 هدفًا.

ويحتل الوحدة المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة، وحقق الفريق 11 فوزًا، وتعادل 6 مرات، وتلقى خسارة واحدة.

وسجل الوحدة 35 هدفًا، وتلقى 13 هدفًا، وهو صاحب أقوى دفاع بالدوري.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين، يوم 29 سبتمبر الماضي، بالتعادل على ملعب (هزاع بن زايد).

أسلحة الوحدة

يبحث الوحدة عن تقليص الفارق مع العين، وإشعال صراع الصدارة في ظل فارق الـ4 نقاط بين الفريقين.

وقال المدرب الفرنسي عيسى غريغوري المدير الفني لفريق الوحدة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه لا يبحث سوى عن تحقيق الفوز، وحسم النقاط الثلاث في هذا الكلاسيكو.

وأشار إلى أن هذه المواجهة ليست عادية رغم أنها بعيدة عن المراحل الحاسمة بالدوري، ولكنها بالفعل سترسم ملامح المنافسة على لقب الدوري.

ويغيب عن الوحدة لاعبه عبدالله حمد سالمين، والمدافع لوكاس بيمينتا للإصابة، ومنصور الحربي للإيقاف.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشامسي، وأمامه رباعي خط الدفاع: فارس جمعة، وأحمد راشد، ومحمد برغش، ومحمود خميس.

ويقود خط الوسط أدريان سيلفا، وطحنون الزعابي، وإسماعيل مطر، مع ثلاثي الهجوم: جواو بيدرو، وفابيو مارتينيز، وعمر خريبين.

أوراق العين

يتطلع العين لتحقيق الفوز، وتعزيز صدارة ترتيب الدوري، خاصة أن الوحدة أقرب منافسيه.

وقال الأوكراني سيرجي ريبيروف المدير الفني لفريق العين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه يسعى إلى تحقيق الفوز، موضحًا أن لقاء الوحدة بمثابة كلاسيكو.

وأشار إلى أن هذه المباراة ليست حاسمة، ولكنها لها أجواء وطبيعة خاصة وهو ما يفرض حالة من التركيز على لاعبي الفريقين.

ويعتمد العين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه رباعي خط الدفاع بقيادة دانيلو أربوليدا، ورافائيل بيريرا، وبندر الأحبابي، وإيريك جورجينيس.

ويقود خط الوسط أحمد برمان، وبجواره يحيى نادر، وأمامهما كريستيان جوانكا، مع ثلاثي خط الهجوم: سفيان رحيمي، وكايو كانيدو، مع القناص لابا كودجو.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ إن العين من الأندية التي تقدم مستويات جيدة هذا الموسم، ولكن لقاء الوحدة بمثابة مفترق طرق للفريق هذا الموسم.

وأشار إلى أن الوحدة لو حقق الفوز سيشعل صراع الدوري، مؤكدًا أن خبرات لاعبي الفريقين في خط الهجوم تجعل الأمور في غاية الندية في وجود خريبين ومطر، وأيضًا كودجو ورحيمي.