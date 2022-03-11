ترتيب دوري أدنوك: الجزيرة يتمسك بالمركز الرابع بالفوز على العروبة وتعادل الظفرة واتحاد كلباء

تمسك الجزيرة بالمركز الرابع في ترتيب ”دوري أدنوك للمحترفين“، بفوزه الصعب على مضيفه العروبة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، على ملعب الفجيرة، ضمن الجولة الـ 19.

وسجل المدافع ميلوس هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وغابت الفعالية أمام مرمى الفريقين خلال الشوط الأول، رغم الأفضلية النسبية للجزيرة على صعيد الهجمات المنظمة، والتي لم تسفر عن تسجيل أي هدف، وأبرزها رأسية زايد العامري في الدقيقة 42، التي مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أحمد حمدان.

وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة 67، لينجح في افتتاح التسجيل، بواسطة ميلوس كوزانوفيك من ركلة جزاء ارتكبت مع زايد العامري.

وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 35 في المركز الرابع، من 18 مباراة، وفي جعبته مواجهة مؤجلة من الجولة الـ 15، أمام ضيفه اتحاد كلباء، مقررة إقامتها، الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد.

فيما بقي العروبة في المركز قبل الأخير، برصيد 10 نقاط.

من ركلة جزاء.. ميلوش يسدد بقوة ويسجل أول أهداف المباراة#العروبة_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/luw0pUkm68 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 11, 2022

تعادل مثير بين اتحاد كلباء والظفرة

تعادل اتحاد كلباء والظفرة 2-2، في المباراة التي أقيمت، اليوم، على استاد اتحاد كلباء، في الجولة الـ 19 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الظفرة سريعًا بتسديدة قوية من سلطان الغافري، من خارج منطقة الجزاء، بعد مرور 54 ثانية فقط، وهو أسرع أهداف الظفرة في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين.

ورد اتحاد كلباء بإدراك التعادل بواسطة حبيب الفردان، بعدما تابع الكرة داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 13.

وعاد الظفرة ليتقدم مرة أخرى بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، من البرازيلي جويلهرم في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، عاد حبيب الفردان ليدرك التعادل مجددًا برأسية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 65.

وبهذا الفوز رفع كلباء رصيده إلى 20 نقطة، ويصبح رصيد الظفرة 15 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: