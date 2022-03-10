ترتيب دوري أدنوك: بني ياس يحقق فوزا دراميا على النصر (فيديو)

حقق بني ياس فوزا دراميا على ضيفه النصر بنتيجة 2/1 اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل ريان مينديز هدف النصر الوحيد في الدقيقة 18، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد عمل رائع من ويسلي براغا، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وأدرك إسحاق كيسي تيلين التعادل لبني ياس في الدقيقة 90، من ضربة جزاء سددها على يمين عبدالله محمد التميمي حارس النصر.

وسجل ساشا ايفكوفيتش هدف الفوز لبني ياس في الدقيقة 90+2 من ضربة رأسية قوية بعد ضربة ركنية لعبها نيكولاس خيمينيز.

ورفع الفوز رصيد بني ياس إلى 28 نقطة من 19 مباراة في المركز السادس، في حين جمدت الخسارة رصيد النصر عند 25 نقطة من 19 مباراة في المركز السابع (مؤقتا).

ويتصدر العين جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 43 نقطة من 18 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط عن الوحدة الثاني، بينما يملك الشارقة 33 مباراة، ولعب كل منهم 18 مباراة، في حين يحتل الجزيرة المركز الرابع وحصد 32 نقطة من 17 مباراة، ثم يأتي شباب الأهلي دبي في المركز الخامس وحصد 30 نقطة من 18 مباراة.



وفي وقت لاحق يلعب الشارقة مع ضيفه عجمان، وغدا الجمعة يلعب اتحاد كلباء مع الظفرة، والعروبة مع الجزيرة، والإمارات مع خورفكان، أما يوم السبت فيلعب شباب الأهلي دبي مع الوصل، والوحدة مع العين.

وفي آخر 5 مباريات بين بني ياس والنصر، وجميعها كانت في الدوري المحلي، فاز بني ياس ثلاث مرات، في حين حقق النصر فوزا وتعادلا مرة.