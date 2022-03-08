شباب الأهلي يسقط الوحدة ويتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين

تأهل نادي شباب الأهلي دبي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بعد فوزه على نظيره الوحدة بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي البطولة، باستاد آل نهيان.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز شباب الأهلي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق إلى النهائي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين.

وتقدم شباب الأهلي بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حيث أحرز غوستافو في الدقيقة 25 أول أهداف الفريق من تصويبة قوية من داخل منطقة جزاء الوحدة.

وفي الدقيقة 31 أضاف توماس أولسون الهدف الثاني من ركلة جزاء لشباب الأهلي.

وعاد أولسون وسجل الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 42.

وقلص الوحدة الفارق بهدف أول في الدقيقة 62 عن طريق منصور المنهالي من ركلة جزاء.

الوحدة 1-3 شباب الأهلي

إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين

شاهد أهداف المباراة#الوحدة_شباب_الأهلي #كأس_رابطة_المحترفين pic.twitter.com/BqEToM7QYg — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 8, 2022

وكان الوحدة تأهل إلى نصف النهائي على حساب النصر، بالتعادل السلبي ذهابا على استاد آل مكتوم، والفوز بهدفين نظيفين في استاد آل نهيان، فيما وصل شباب الأهلي إلى هذا الدور بفوزه على عجمان ذهابا على ملعبه 2-1، وإيابا 1-صفر.

وكان الفريقان لعبا معا مرتين في الدوري، حيث تعادلا في الدور الأول سلبيا، وفاز الوحدة في مباراة الدور الثاني بثلاثة أهداف مقابل هدف قبل أيام قليلة.

وسبق أن التقى الفريقان في 9 مواجهات سابقة في كأس الرابطة، حقق شباب الأهلي الفوز 4 مرات، مقابل 3 مرات للوحدة، وتعادلا مرة واحدة، بينما توج الوحدة بلقب البطولة مرتين، فيما يعد شباب الأهلي الأكثر تتويجا باللقب بـ5 ألقاب.

وسيسعى الوحدة للتعويض حين يواجه الشارقة في نهائي كأس رئيس الإمارات.

ويلعب العين ضد الجزيرة في وقت لاحق اليوم وانتهى لقاء الذهاب 1-1.