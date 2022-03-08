الوحدة ضد شباب الأهلي والعين مع الجزيرة... الموعد والقنوات الناقلة لمباراتي نصف نهائي كأس الرابطة

يسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على منافسات دور الأربعة ببطولة كأس رابطة الأندية الإماراتية بمواجهتين من العيار الثقيل الأولى تجمع بين الوحدة وشباب الأهلي دبي والثانية تجمع بين العين والجزيرة.

وتستعرض ( إرم نيوز) أبرز ملامح مواجهتي نصف النهائي في كأس الرابطة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الوحدة وضيفه شباب الأهلي دبي في الساعة الخامسة و٤٥ دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب نادي الوحدة.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية ١ بصوت المعلق أحمد الحامد ودبي الرياضية ١ بصوت المعلق محمد الشحي والشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

وتقام مباراة العين ضد الجزيرة على ملعب هزاع بن زايد في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم الثلاثاء.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية ١ بصوت المعلق محمد الشامسي ودبي الرياضية ١ بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

سيناريوهات التأهل

حقق شباب الأهلي دبي الفوز على الوحدة بنتيجة ١-٠ في لقاء الذهاب وهو ما يجعل فرص الفرسان أقوى بعض الشيء في التأهل للنهائي فيكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف مع تسجيل هدف خارج الأرض.

ويحتاج الوحدة للفوز بفارق هدفين أو رد الخسارة بنتيجة ١-٠ لتمديد اللقاء.

وحسم التعادل بنتيجة ١-١ مواجهة العين والجزيرة في لقاء الذهاب وهو ما يجعل السيناريوهات مفتوحة بين الفريقين.

ويعني التعادل دون أهداف تأهل العين بينما يعني التعادل بأكثر من نتيجة ١-١ تأهل الجزيرة ويصعد الفريق الفائز مباشرة للنهائي.

الوحدة ضد شباب الأهلي دبي

يسعى الوحدة لتعويض ما فاته في لقاء الذهاب ضد شباب الأهلي دبي وحسم الفوز والتأهل للنهائي.

وأكد الفرنسي عيسى جريجوري المدير الفني لفريق الوحدة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن كافة السيناريوهات متاحة في هذه المواجهة موضحا أن الفريقين كتاب مفتوح لبعضهما البعض بعدما خاصا مواجهتين في آخر أسبوع وتبقى مواجهة اليوم هي الثالثة على التوالي.

ومن جانبه أكد مهدي علي المدير الفني لفريق شباب الأهلي دبي أن فريقه يعاني من ضغط اللقاءات التي أثرت بشكل واضح على الأداء والنتائج.

وأوضح أن فريقه سيخوض مواجهة مصيرية أمام الوحدة بحثا عن تذكرة التأهل للنهائي مؤكدا أن لكل مباراة ظروفا خاصة.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه رباعي خط الدفاع فارس جمعة وأحمد راشد ومحمد برغش ومحمود خميس.

ويقود خط الوسط منصور الحربي وبجواره أدريان سيلفا وأمامهما إسماعيل مطر وفي الهجوم جواو بيدرو وعمر خريبين وفابيو مارتينيز .

ومن المرجح أن يعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلة تضم حارس المرمى حسن حمزة وأمامه رباعي خط الدفاع عبد العزيز هيكل ومحمد مرزوق ووليد عباس وعبد العزيز صنقور.

ويقود خط الوسط حارب عبد الله وماجد حسن وأحمد نور الله وفي الهجوم جوستافو وتوماس أولسن ومهدي قائدي.

وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الاماراتي الأسبق لـ (إرم نيوز) إن شباب الأهلي سيكون تحت ضغط كبير لأنه خسر بثلاثة أهداف في لقاء الوحدة بالدوري.

وأشار إلى أن الوحدة يبدو مستقرا في الجانب الهجومي ولديه عناصر صاحبة خبرة ولكن شباب الأهلي دبي أيضا فريق منظم ولديه قدرات تكتيكية مع المدرب مهدي علي.

العين ضد الجزيرة

يخوض العين مواجهة صعبة بكل المقاييس ضد الجزيرة في ظل التعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب وهو ما يجعل اللقاء صعبا في جولة الإياب.

وقال المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق العين في المؤتمر الصحفي إن فريقه خرج بالتعادل واللقاء سيكون مفتوحا لأي نتيجة بين الفريقين.

وأشار إلى أن فريقه يسعى للتأهل ويدرك جيدا قوة المواجهة ضد الجزيرة ولكنه سيلعب للفوز.

ومن المرجح أن يعتمد العين على تشكيلته التي تضم حارس المرمى خالد عيسى وأمامه كوامي أوتون ودانيلو وبندر الأحبابي ومحمد علي شاكر في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أحمد برمان ويحيى نادر وعلى الأطراف سفيان رحيمي وكايو كانيدو وفي الهجوم كريستيان جوانكا ولابا كودجو.

وقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة إن فريقه يركز فقط على التأهل لنهائي كأس الرابطة ولا ينشغل سوى بمواجهة العين دون أي حسابات تتعلق ببطولة آخرى.

وأوضح أن الجزيرة لديه طموح الفوز والبحث عن تحقيق هدفه وهو التأهل للمباراة النهائية أملا في التتويج بهذا اللقب.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم علي خصيف حارس المرمى وأمامه ثلاثي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش وخليفة مبارك ومحمد العطاس.

ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان ويمينا محمد ربيع ويسارا سالم راشد وفي الهجوم عبد الله ديابي وجواو فيكتور وبرونو دي أوليفيرا.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الاماراتي الأسبق لـ ( إرم نيوز) إن العين يملك أسلحة هجومية مميزة وأقوى من الجزيرة بوجود كودجو ورحيمي.

وأشار إلى أن الجزيرة يلعب بأسلوب تكتيكي يقوم على الاستحواذ وتدوير الكرة بشكل مميز وهو ما يجعل اللقاء قويا بين الفريقين.