ترتيب دوري أدنوك.. الجزيرة يصعق الشارقة والعين يفلت من الخسارة أمام العروبة والوحدة يكتسح شباب الأهلي

تغلب الجزيرة على ضيفه الشارقة 1-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

أحرز برونو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 38 بتسديدة منخفضة قبل سبع دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد عمل جماعي مميز.

وتعرض الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة للطرد خلال خسارته الأولى مع الفريق؛ للاحتجاج على قرارات الحكم قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء.

وتعرض الشارقة لأول هزيمة في تسع مباريات على يد الجزيرة بهدف البرازيلي برونو.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الشارقة عند 33 نقطة في المركز الثالث.

متعة الكرة الجماعية..

بقدم برونو.. الجزيرة يتقدم بهدف جميل بعد جملة من التمريرات المتقنة

#الجزيرة_الشارقة#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/5mcsSoXVuY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 4, 2022

العين يفلت من خسارة مفاجئة

أفلت العين المتصدر من خسارة مفاجئة على ملعبه، ليتعادل 1-1 مع العروبة المهدد بالهبوط بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بينما فاز مطارده الوحدة 3-1 على شباب الأهلي، ليقلص الفارق إلى أربع نقاط في القمة، اليوم الجمعة.

واستغل علي جعفر مدن هفوة دفاعية، ليمنح التقدم للعروبة القابع في المركز الأخير، قبل ست دقائق من نهاية الشوط الأول.

وقاوم العروبة حتى الدقيقة 88، حين انتزع المدافع البرازيلي رفائيل بيريرا التعادل من ضربة رأس.

ويبقى العين في المركز الأول برصيد 43 نقطة من 18 مباراة، بينما أهدر العروبة انتصاره الثاني في المسابقة، ويملك عشر نقاط لكن بفارق نقطة واحدة عن منطقة الأمان.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 المواجهة الثانية في "المحترفين" بين الفريقين تنتهي بالتعادل بعد تعادل الذهاب 3-3 لم يخسر العين في آخر 13 مباراة على أرضه عند مواجهة فريق صاعد في دوري المحترفين (فاز 10 – تعادل 3 )#دوري_ادنوك_للمحترفين #العين_العروبة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/beH3uQpJ3H — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 4, 2022

الوحدة يستغل تعثر العين

واستغل الوحدة صاحب المركز الثاني تعثر العين، ليقلص الفارق إلى أربع نقاط، مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.

وضع البرازيلي جواو ماركوس الوحدة في المقدمة بعد أربع دقائق من تسديدة منخفضة، لكن المهاجم النرويجي توماس أولسن تعادل سريعا من ضربة رأس بعد ست دقائق.

واستمر التعادل حتى آخر خمس دقائق من المباراة، قبل أن يعيد السوري عمر خربين التقدم للوحدة بتسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء.

وأكد جواو ماركوس الانتصار السادس على التوالي للوحدة بهدف آخر بمهارة فردية، بعد توغل من منتصف الملعب، في الوقت بدل الضائع.

في مباراة قوية ومثيرة..

الوحدة يفوز على شباب الأهلي 3-1.. شاهد أهداف اللقاء

#شباب_الأهلي_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/GIgvfFlXC6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 4, 2022

ويحتل شباب الأهلي المركز الرابع ولديه 30 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: