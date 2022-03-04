من هي صوفيا مكرماتي التي كانت سببا في دخول كلارنس سيدورف الإسلام؟

أعلن النجم الهولندي السابق كلارنس سيدورف دخوله الإسلام، عبر منشور في حسابه على إنستغرام، لكن المثير في الأمر أنه توجه بالشكر إلى زوجته صوفيا مكرماتي التي ساعدته على إعلان إسلامه.

كلارنس سيدروف يعلن دخوله الإسلام ويحتفظ باسمه دون تغيير (صورة) https://t.co/IJ53fgenHe pic.twitter.com/Bmi9PXvop4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 4, 2022

وقال سيدورف، البالغ عمره 45 عاما، عبر حسابه على إنستغرام: ”أشكركم على كل الرسائل الطيبة بمناسبة احتفالي باعتناق الإسلام. أنا سعيد للغاية ويسعدني الانضمام إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العالم، خاصة حبيبتي صوفيا التي علمتني معنى الإسلام بعمق. لم أغير اسمي وسأستمر في حمل اسمي كما منحني إياه والدي، كلارنس سيدورف! أرسل بكل حبي لكل شخص في العالم“.

وقد ردت صوفيا في حسابها بإنستغرام على بيان زوجها قائلة: ”سعيدة للغاية وفخورة بأن أكون جزءًا من هذه اللحظة الخاصة والجميلة لحبيبي كلارنس سيدورف بانضمامه لعائلة الإسلام. مرحبًا بك، وأرجو أن يباركك الله وتواصل إلهام العالم. أحبك“.

وقد كتبت صوفيا هذه الرسالة باللغتين الإنجليزية والفارسية، نظرا لأنها إيرانية وتحمل الجنسية الكندية، وتعيش في الإمارات العربية المتحدة.

View this post on Instagram A post shared by Sophia Makramati (@sophiamakramati_)

من هي صوفيا؟

يرى سيدورف أن الإمارات هي موطنه حاليا، حيث يقيم هناك منذ عامين، ومن المرجح أنه قد تزوج صوفيا خلال هذه الفترة ويقيم الزوجان في دبي.

وصوفيا هي سيدة حسناء تحمل الجنسية الكندية وذات أصول إيرانية، وتقيم في دبي، وأم لطفلين، والأهم أنها سيدة أعمال ناجحة وقوية، وسفيرة لعلامة ”سكافيا“ الإيطالية للمجوهرات.

وفي موقعها الرسمي على الإنترنت كتبت صوفيا عن اختيارها الإقامة في الإمارات: ”كوني مواطنًا عالميًا، كنت أثق دائمًا في عدم جدوى الحدود الجغرافية. زوجي المحب (كلارنس سيدورف) رجل رائع أثبت أنه قادر على تحقيق أحلامه مع القليل من الاهتمام بالقيود التقليدية. كعائلة، كنا نتوق إلى واحة من التطلعات حيث لا توجد كلمة مستحيل، حيث يتم الاحتفال بالإمكانيات البشرية وتحقيقها كل يوم؛ بلد حيث يمكن أن يكون أطفالنا في مركز العالم. بالنسبة لي، الإمارات العربية المتحدة هي المكان الذي يمكننا فيه جميعًا أن نكون مبدعين لمستقبل عالمي متناغم“.

وقالت عنها علامة ”سكافيا“ للمجوهرات إنها ”الفتاة الملهمة العالمية التي تنشر الإيجابية حولها مثل الجنية السخية، لديها هذه الجاذبية الفريدة والغامضة التي تمتلكها بعض النساء فقط. عندما تكون من حولها، ستأسرك في عالمها الذهبي من الفخامة والجمال البهيج والطاقة الإيجابية! هذا هو عالم صوفيا المتوهج!

وعندما طلبت ”سكافيا“ من صوفيا أن تصبح السفيرة العالمية لهذه العلامة التجارية الإيطالية الحصرية للمجوهرات ذات التاريخ المجيد في الصناعة اليدوية منذ عام 1911، قبلت بحماس.

وصوفيا مكرماتي شغوفة حقًا بالموضة والرفاهية. وهي أيضًا سيدة مهمتها دعم الإنسانية بشكل إيجابي. تقول مبتسمة: ”أنا أعيش لإلهام الناس بالجمال“.

View this post on Instagram A post shared by Sophia Makramati (@sophiamakramati_)

ولد سيدورف عام 1976 في سورينام، وهي دولة في أمريكا الجنوبية كانت مستعمرة هولندية سابقة، وهو مصنف كأحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ أوروبا، وقد توج بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بواقع واحدة مع أياكس أمستردام، وأخرى مع ريال مدريد، ثم ميلان.

وخاض سيدورف عدة تجارب كمدير فني لم يكتب له النجاح في أي منها، بداية من تدريب ميلان (2014)، وتشينزين الصيني (2016)، وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني (2018)، ومنتخب الكاميرون (2018-2019).

وسبق له الزواج من البرازيلية لوفيانا سيدورف، وأنجب منها أربعة أبناء أحدهم لاعب كرة قدم محترف.