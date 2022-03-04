الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة ضد الشارقة في دوري أدنوك للمحترفين

يستضيف فريق الجزيرة، مساء اليوم الجمعة، منافسه الشارقة في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر لدوري أدنوك للمحترفين.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة لدوري أدنوك للمحترفين بمواجهة قوية تجمع بين شباب الأهلي دبي مع الوحدة، كما يلعب العين ضد العروبة ويلتقي الجزيرة منافسه الشارقة.

وتقام غدا السبت 4 لقاءات في هذه الجولة، فالنصر يستضيف منافسه الإمارات ويلتقي الظفرة منافسه خورفكان ويلعب الوصل ضد اتحاد كلباء، ويستضيف عجمان منافسه بني ياس.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الجزيرة ضد الشارقة في دوري أدنوك:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (محمد بن زايد) بنادي الجزيرة الساعة 20:15 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق عامر عبدالله، ودبي الرياضية 1، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يحتل الجزيرة حامل اللقب المركز الخامس برصيد 29 نقطة وله مباراة مؤجلة مع اتحاد كلباء.

وحقق الجزيرة 9 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى 5 خسائر، وسجل الجزيرة 28 هدفا وتلقى 19 هدفا.

ويحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وحقق 10 انتصارات وتعادل 3 مرات وتلقى 4 خسائر.

وسجل الشارقة 25 هدفا وتلقى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم.

ويعد الكونغولي بن مالانغو هداف الشارقة بالدوري برصيد 6 أهداف وبنفس الرصيد أيضا يعتلي عبدالله ديابي صدارة هدافي الجزيرة.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 24 سبتمبر الماضي بفوز الجزيرة بنتيجة 2/1.

وسبق أن واجه الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة فريق الشارقة 5 مرات وفاز مرة وتعادل أخرى وتلقى 3 خسائر.

وواجه الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة فريق الجزيرة 13 مرة وحقق الفوز في 8 لقاءات وتعادل 3 مرات وتلقى خسارتين.

أسلحة الجزيرة

يسعى الجزيرة لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع العين صاحب الصدارة برصيد 42 نقطة.

وقال المدرب مارسيل كايزر في المؤتمر الصحفي، إن فريقه يعاني الإجهاد خاصة أنه لعب مباراة قوية ضد العين يوم الثلاثاء الماضي في كأس الرابطة وفارق الـ48 ساعة لا تكفي لإراحة اللاعبين.

وأوضح أن فريقه يملك العديد من نقاط القوة كما أن الشارقة يقدم مستويات طيبة وصار أكثر تنظيما مع مدربه الحالي كوزمين، وبالتالي المواجهة ستكون صعبة.

ومن المرجح أن يعتمد الشارقة على تشكيل يضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه رباعي خط الدفاع ميلوس كوسانوفيتش وخليفة الحمادي ومحمد ربيع وسالم راشد.

ويقود خط الوسط ثولاني سيريرو وبجواره عبدالله رمضان وأمامهما عبدالله ديابي وعلى الأطراف فيكتور سا وبرونو كونسيساو، وفي الهجوم علي مبخوت.

أوراق الشارقة

يأمل الشارقة بمواصلة نتائجه الجيدة بعدما حقق الفوز على شباب الأهلي دبي في الدوري، كما أنه تخطى الوصل في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وقال المدرب الروماني كوزمين أولاريو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن الجزيرة منافس قوي ويلعب كرة قدم جميلة ومنظمة، مؤكدا أنه عكف على دراسة منافسه ويعلم نقاط القوة والضعف في صفوفه.

قمة #الجزيرة_الشارقة تخطف الأضواء في الجولة 18 من #دوري_أدنوك_للمحترفين 🔥🔥 لا تفوتوا اللقاء المثير بالتحدي الكبير 👊 pic.twitter.com/n18Ppwab6H — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) March 3, 2022

وأشار إلى أن الشارقة جاهز للمباراة رغم غياب نجمه كايو لوكاس، موضحا أن ثقته كبيرة في لاعبيه لتحقيق الفوز على حساب الجزيرة.

ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم عادل الحوسني حارس المرمى، وأمامه رباعي خط الدفاع شاهين عبدالرحمن وسالم سلطان وغوستافو أليكس وماركوس ميلوني.

ويقود خط الوسط أوتابيك شوكوروف وخالد باوزير وخليل خميس، ويقود خط الهجوم بن مالانجو وبرنارد دوارتي ولوان بيريرا.

وقال شاكر عبدالفتاح مدرب العين الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المواجهة ستكون صعبة بين فريقين يلعبان كرة منظمة وعلى مستوى عالٍ تكتيكيا.

وأوضح أن الجزيرة مستقر فنيا ولديه سياسة لعب قائمة على الاستحواذ والتمريرات القصيرة، مؤكدا أن وجود مبخوت كعنصر مهم في خط الهجوم يضيف لأصحاب الأرض.

وأشار إلى أن الشارقة يملك أيضا مدربا قديرا بقيمة كوزمين، موضحا أن الشارقة سيغير طريقة لعبه مع غياب كايو ويعتمد بشكل كبير على تألق مهاجمه بن مالانغو.