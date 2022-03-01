رياضة

العين يرد على أنباء طلب النصر التعاقد مع سفيان رحيمي
تاريخ النشر: 01 مارس 2022 20:43 GMT
تاريخ التحديث: 01 مارس 2022 21:00 GMT

العين يرد على أنباء طلب النصر التعاقد مع سفيان رحيمي

نفى أحمد الشامسي مدير نادي العين الإماراتي رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى نجم الفريق سفيان رحمي. وقال الشامسي في تصريحات لقناة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

نفى أحمد الشامسي مدير نادي العين الإماراتي رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى نجم الفريق سفيان رحمي.

وقال الشامسي في تصريحات لقناة ”الشارقة“ عقب تعادل العين مع الجزيرة في قبل نهائي كأس المحترفين الإماراتية إن جميع اللاعبين مرتبطين بعقود طويلة الأمد مع الفريق.

وأشار إلى أن نادي العين لن يفرط بخدمات أي لاعب للحاجة لجميع النجوم وسط المنافسة على لقبي الدوري والكأس.

وكانت تقارير مغربية قد أكدت أن النصر يسعى إلى ضم محترف العين خلال ميركاتو، الصيف المقبل، بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية

وأكدت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن نادي النصر قدم عرضًا كبيرًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، سفيان رحيمي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، كما أنه تلقى عددًا من العروض الخليجية.

وانضم سفيان رحيمي صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف العين الإماراتي، في صيف العام 2021، بعقد يمتد حتى 2025 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، وشارك معه في 16 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 11 هدفًا.

وتعادل الجزيرة مع العين 1-1 في ذهاب قبل نهائي كأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل المدافع كوامي كويدو هدف العين في الدقيقة 19 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

لكن البديل ”برونو دي أوليفيرا“ أدرك التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 51.

وستقام مباراة العودة على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء المقبل.

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