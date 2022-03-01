العين يرد على أنباء طلب النصر التعاقد مع سفيان رحيمي

نفى أحمد الشامسي مدير نادي العين الإماراتي رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى نجم الفريق سفيان رحمي.

وقال الشامسي في تصريحات لقناة ”الشارقة“ عقب تعادل العين مع الجزيرة في قبل نهائي كأس المحترفين الإماراتية إن جميع اللاعبين مرتبطين بعقود طويلة الأمد مع الفريق.

وأشار إلى أن نادي العين لن يفرط بخدمات أي لاعب للحاجة لجميع النجوم وسط المنافسة على لقبي الدوري والكأس.

أحمد الشامسي: لا صحة للأنباء التي تحدثت عن رحيل لاعبين من العين #ملاعبنا pic.twitter.com/xtAeTCAatT — الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) March 1, 2022

وكانت تقارير مغربية قد أكدت أن النصر يسعى إلى ضم محترف العين خلال ميركاتو، الصيف المقبل، بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية

وأكدت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن نادي النصر قدم عرضًا كبيرًا لنجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، سفيان رحيمي لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد، كما أنه تلقى عددًا من العروض الخليجية.

وانضم سفيان رحيمي صاحب الـ25 عامًا إلى صفوف العين الإماراتي، في صيف العام 2021، بعقد يمتد حتى 2025 قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي، وشارك معه في 16 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 11 هدفًا.

وتعادل الجزيرة مع العين 1-1 في ذهاب قبل نهائي كأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وسجل المدافع كوامي كويدو هدف العين في الدقيقة 19 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

لكن البديل ”برونو دي أوليفيرا“ أدرك التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة أرضية زاحفة في الدقيقة 51.

وستقام مباراة العودة على ملعب هزاع بن زايد، يوم الثلاثاء المقبل.