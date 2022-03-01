شباب الأهلي يهزم الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين الإماراتي

فاز شباب الأهلي 1-صفر على ضيفه الوحدة في ذهاب قبل نهائي كأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

واعتمد شباب الأهلي على العديد من عناصره الأساسية في مواجهة تشكيلة ضمت بدلاء الوحدة، لينجح في الفوز عبر تسديدة قوية من البديل جوستافو أوليفيرا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، بعد تمريرة من فيدريكو كارتابيا بكعب قدمه.

وأكمل شباب الأهلي، حامل اللقب، المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد جابر إثر تدخله على خليل إبراهيم قبل هدف الفوز بسبع دقائق.

بعشرة لاعبين..

شباب الأهلي يتفوق على الوحدة بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين..#شباب_الأهلي_الوحدة#كأس_رابطة_المحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/te62QvhtEs — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2022

وستقام مباراة العودة في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل.

وبات شباب الأهلي دبي بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي تقام على ملعب الوحدة ليتأهل للمباراة النهائية.

في حين يحتاج الوحدة للفوز بفارق هدفين أو أكثر ليتأهل للنهائي.

ويستضيف الجزيرة فريق العين في وقت لاحق اليوم في المباراة الثانية لذهاب قبل النهائي.