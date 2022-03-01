رياضة

شباب الأهلي يهزم الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين الإماراتي
تاريخ النشر: 01 مارس 2022 16:34 GMT
تاريخ التحديث: 01 مارس 2022 17:35 GMT

شباب الأهلي يهزم الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس المحترفين الإماراتي

بات شباب الأهلي دبي بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب

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فاز شباب الأهلي 1-صفر على ضيفه الوحدة في ذهاب قبل نهائي كأس المحترفين الإماراتية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

واعتمد شباب الأهلي على العديد من عناصره الأساسية في مواجهة تشكيلة ضمت بدلاء الوحدة، لينجح في الفوز عبر تسديدة قوية من البديل جوستافو أوليفيرا من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 80، بعد تمريرة من فيدريكو كارتابيا بكعب قدمه.

وأكمل شباب الأهلي، حامل اللقب، المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد محمد جابر إثر تدخله على خليل إبراهيم قبل هدف الفوز بسبع دقائق.

وستقام مباراة العودة في أبوظبي يوم الثلاثاء المقبل.

وبات شباب الأهلي دبي بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، التي تقام على ملعب الوحدة ليتأهل للمباراة النهائية.

في حين يحتاج الوحدة للفوز بفارق هدفين أو أكثر ليتأهل للنهائي.

ويستضيف الجزيرة فريق العين في وقت لاحق اليوم في المباراة الثانية لذهاب قبل النهائي.

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