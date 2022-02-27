رسميًا.. منتخب العراق يستضيف الإمارات على ملعب المدينة في تصفيات كأس العالم

أعلن عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن منتخب بلاده سيلاقي منتخب الإمارات في العاصمة بغداد في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب العراقي أمام الإمارات، يوم الخميس 24 مارس المقبل، في الجولة التاسعة من المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال عدنان درجال، اليوم الأحد: ”منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الإماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022“.

وفي يناير الماضي، قال عدنان درجال إنه قدّم طلبًا لإقامة مباراة منتخب العراق والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في العراق.

يشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كان قد نقل مباريات للعراق على أرضه إلى ملاعب محايدة، العام الماضي؛ بسبب الوضع الأمني في البلاد.

وانتهت المباراة الأولى بين المنتخبين العراقي والإماراتي بالتعادل 2/2 على استاد زعبيل في نادي الوصل في أكتوبر الماضي.

رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال: منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 . pic.twitter.com/ctdpNhERXU — IRAQ F.A. (@IRAQFA) February 27, 2022

ويملك منتخب الإمارات 9 نقاط من 8 مباريات، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، في المقابل يملك منتخب العراق 5 نقاط من 8 مباريات في المركز الخامس، علمًا بأن منتخبي إيران، وكوريا الجنوبية، ضمنا التأهل للمونديال عن المجموعة الأولى حيث يتصدر منتخب إيران الترتيب برصيد 22 نقطة مقابل 20 نقطة لمنتخب كوريا الجنوبية.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وفي الجولات الثلاث المتبقية يلعب منتخب العراق مع الإمارات، يوم 24 مارس، وسوريا 29 مارس.

وسبق للمنتخب العراقي التأهل إلى نهائيات كأس العالم مرة وحيدة وكانت، العام 1986، وودع من الدور الأول، في حين شارك منتخب الإمارات في نسخة 1990، وودع من الدور الأول أيضًا.

ومن المقرر أن يحل منتخب الإمارات ضيفًا على العراق، وأخيرًا مع كوريا الجنوبية، يوم 29 مارس.

ويوم الجمعة، قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن قطر ستستضيف المواجهة بين صاحبي المركز الثالث في التصفيات القارية المؤهلة للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم، في السابع من يونيو .

ويلعب الفائز من تلك المواجهة التي ستقام من مباراة واحدة ضد خامس الترتيب في تصفيات أمريكا الجنوبية في الـ13 أو الـ14 من يونيو في قطر أيضًا.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه تم اختيار الموعد والمكان ”لضمان حصول المنتخبين الآسيويين على الاستعداد الأمثل“.