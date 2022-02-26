ترتيب دوري أدنوك.. الوحدة يواصل مطاردة العين "المتصدر" بثنائية في الوصل

واصل الوحدة مطاردته للعين، متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، بفوزه 2-1 على ضيفه الوصل بثنائية للسوري عمر خربين اليوم السبت.

وسجل خربين هدفه الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من زاوية صعبة في الدقيقة 26.

وأدرك البرازيلي جيلبرتو التعادل للوصل في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، وبعدها بسبع دقائق أهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء أخرى تصدى لها محمد الشامسي حارس الوحدة.

لكن خربين أعاد الوحدة للمقدمة وسجل هدف الفوز في الدقيقة 73 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع خربين رصيده من الأهداف في المسابقة إلى 11 هدفا في المركز الثاني في صدارة الهدافين متأخرا بفارق سبعة أهداف عن كودجو لابا مهاجم العين القادم من توغو.

وقلص الوحدة صاحب المركز الثاني الفارق إلى ست نقاط مع العين، بينما تجمد رصيد الوصل عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، سجل بني ياس هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه الظفرة.

وارتفع رصيد بني ياس إلى 22 نقطة في المركز التاسع، متقدما بفارق 11 نقطة عن الظفرة في المركز 12 ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وجاءت ثنائية بني ياس عبر السويدي إيساك تيلين في الدقيقة 11 وعيسى المازمي في الدقيقة 78.