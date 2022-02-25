ترتيب دوري أدنوك.. العين يتخطى اتحاد كلباء ويؤمن الصدارة

حسم العين مواجهة مضيفه اتحاد كلباء، بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد اتحاد كلباء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤمّن صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

شهدت الدقيقة 26 ركلة جزاء لصالح العين بعد تأكيد تقنية الفيديو، تقدم لها لابا كودجو مسجلاً الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 28، ليضع لابا بصمته بـ6 أهداف خلال 6 مباريات أمام اتحاد كلباء، في دوري المحترفين.

وكاد بينيل ملابا يسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض، لولا تألق خالد عيسى حارس العين، الذي تصدى لرأسية ملابا ببراعة.

وحاول لاعبو اتحاد كلباء إدراك التعادل مع بداية شوط المباراة الثاني، وألغت تقنية الفيديو هدفاً ثانياً للعين في الدقيقة 55.

وضغط أصحاب الأرض بشكل مكثف على مرمى الضيوف، وضاعت عليهم أكثر من فرصة لتعديل النتيجة، ومن هجمة مرتدة سريعة للعين، مرر لابا كودجو كرة رائعة لسفيان رحيمي وضعته في مواجهة المرمى، ليتوغل سفيان بدوره إلى داخل منطقة الجزاء، ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 63.

#اتحاد_كلباء يخسر على أرضه من المتصدر #العين بهدفين مقابل لا شيء بتوقيع لابا ورحيمي ضمن الجولة 17 من #دوري_أدنوك_للمحترفين شاهد هدفي المباراة..#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/fJ1FpQbaH9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2022

وتمر دقائق الشوط الثاني دون تغيير في النتيجة، ليؤمن العين صدارة جدول الترتيب، ويحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية بدوري المحترفين، للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

بهذا الفوز رفع العين رصيده للنقطة 42 في صدارة الترتيب، ويبقى رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 18، في المركز 10.

الجزيرة يتخطى الإمارات بثلاثية نظيفة

فاز الجزيرة على مضيفه الإمارات 3-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

تقدم الجزيرة عن طريق ميلوس كوسانوفيتش في الدقيقة 37، قبل أن يضيف عبد الله ديابي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 86 سجل زايد العامري الهدف الثالث للجزيرة.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الإمارات عند ست نقاط في المركز الرابع عشر والأخير.

#الإمارات يخسر على أرضه أمام #الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين pic.twitter.com/4Mr5d7k6Rx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2022

خورفكان يكتسح النصر برباعية

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، حقق خورفكان فوزاً كبيراً على ضيفه النصر 4-0.

تقدم خورفكان في الدقيقة 43 عن طريق سوزا، قبل أن يضيف أيلتون بوا مورتي الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 48 سجل دوغلاس الهدف الثالث لخورفكان، قبل أن يختتم دودو رباعية فريقه في الدقيقة 66.

ورفع خورفكان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين تجمد رصيد النصر عند 22 نقطة في المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: