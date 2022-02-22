الوحدة يتعادل مع بني ياس 2/2 ويتأهل لنهائي كأس رئيس الإمارات

تأهل الوحدة إلى نهائي كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بعد تعادله 2-2 مع مضيفه بني ياس، في إياب الدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء.

وجاءت الأهداف الأربعة في أول نصف ساعة من المباراة، حيث منح خميس إسماعيل التقدم للوحدة بعد تسع دقائق من البداية عندما تابع ضربة رأس نحو المرمى.

لكن محمد الحمادي أدرك التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأس في الدقيقة 15.

وأعاد جواو بيدرو التقدم للوحدة بعدها بدقيقة واحدة من تسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها القائد المخضرم إسماعيل مطر.

وفي الدقيقة 27 أدرك سهيل النوبي التعادل لبني ياس عندما ردت ضربة رأس من يد محمد الشامسي حارس الوحدة ليتابعها في المرمى.

#الوحدة يصل إلى نهائي أغلى الكؤوس

تعادل مع #بني_ياس في إياب نصف النهائي بنتيجة 2-2 بعد الفوز بالذهاب 4-1

شاهد أهداف المباراة..#بني_ياس_الوحدة#كأس_رئيس_الدولة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/mzSMxeCUNo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 22, 2022

وفاز الوحدة 6-3 في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة، ليضرب موعدا في النهائي مع المتأهل من الشارقة والوصل، بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب الوصل.

بينما ستقام مباراة العودة في وقت لاحق اليوم بالشارقة.