بني ياس ضد الوحدة والشارقة مع الوصل.. الموعد والقنوات الناقلة وتشكيل مباراتي نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

تقام اليوم الثلاثاء منافسات جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس رئيس دولة الإمارات بمواجهتين قويتين الأولى تجمع بين بني ياس وضيفه الوحدة ثم يخرج الوصل لاختبار صعب ضد الشارقة.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهتي إياب نصف نهائي كأس رئيس دولة الإمارات:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة بني ياس وضيفه الوحدة في الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي وقناة دبي الرياضية الـ1 بصوت المعلق أحمد الشحي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبد الرحمن.

وتقام مباراة الشارقة ضد الوصل في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ1 بصوت المعلق فارس عوض ودبي الرياضية الـ1 بصوت المعلق عبد الله السعدي وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

سيناريوهات التأهل

حقق الوحدة فوزاً مهماً على حساب ضيفه بني ياس في جولة الذهاب بنتيجة 4-1 بينما تعادل الوصل مع الشارقة دون أهداف.

ويحتاج بني ياس للفوز على ملعبه بنتيجة 3-0 أو بفارق 4 أهداف في حال تسجيل الوحدة للتأهل إلى النهائي بينما يكفي الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بفارق هدفين الوحدة للصعود.

وتبقى السيناريوهات مفتوحة بين الوصل والشارقة ولكن التعادل الإيجابي بتسجيل أهداف يصعد بالوصل.

بني ياس ضد الوحدة

يخوض بني ياس مهمة صعبة للغاية واختبار قوي لإنقاذ فرص تأهله للنهائي أمام ضيفه الوحدة.

وحاول المدرب الروماني دانيال إيسايلا المدير الفني لفريق بني ياس رفع الضغوط عن كاهل لاعبيه مؤكداً في المؤتمر الصحفي أنه طالب اللاعبين بالاستمتاع ونسيان نتيجة لقاء الذهاب ومحاولة تسجيل الأهداف.

وأشار إلى أن بني ياس سيلعب من أجل تسجيل الأهداف ولكن في النهاية الوحدة له الأفضلية بسبب الفوز العريض في لقاء الذهاب.

ويعتمد بني ياس على تشكيلته التي تضم حارس المرمى فهد الظنحاني وأمامه رباعي خط الدفاع خميس صالح وساشا وخالد العطاس وجواو فيكتور.

ويقود خط الوسط فواز عوانة وبجواره سهيل النوبي وعلى الأطراف نيكولاس خيمينيز وجاستون سواريز مع ثنائي الهجوم محمد راشد الحمادي وإسحاق كيسي تيلين.

في المقابل ، قال الفرنسي عيسى جريجوري المدير الفني لفريق الوحدة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن فريقه لم يضمن التأهل بعد فهناك مباراة مصيرية على ملعب بني ياس وبالتالي كل الفرص متاحة أمام الفريقين.

وأشار إلى أن الوحدة لن يلعب للدفاع بل يبحث عن تحقيق الفوز في لقاء الإياب مثلما حدث في مباراة الذهاب.

ويراهن الوحدة على تشكيلته التي تضم حارس المرمى محمد الشامسي وأمامه رباعي خط الدفاع عبد الرحمن صالح وعلاء الدين زهير وأحمد راشد الظنحاني وروبن كانيدو.

ويقود خط الوسط طحنون الزعابي وبجواره أدريان سيلفا وعلى الأطراف خليل الحمادي وفابيو مارتينيز مع ثنائي الهجوم عمر خريبين وجواو بيدرو.

وقال أحمد عبد الحليم مدرب الوحدة الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن كل المؤشرات تؤكد أن الوحدة الأقرب لتحقيق الفوز ولكن كرة القدم لا تعترف سوى بالملعب.

وأوضح أن الوحدة حقق 7 انتصارات متتالية مع مدربه الحالي وبلغة كرة القدم الانتصارات تتوالي، مؤكداً أن الوحدة لم يخسر هذا العام على مدار 8 لقاءات وبالتالي هناك ثقة ورغبة لدى اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

وأشار إلى أن بني ياس لن يستسلم وسيلعب بحماسة خاصة في البداية وبالتالي ستكون ثلث الساعة الأول مؤشراً لسيناريو المباراة.

الشارقة ضد الوصل

يتطلع الشارقة لعبور عقبة الوصل وتحقيق الفوز للتأهل للنهائي وهو نفس الشعار الذي يرفعه الوصل في مواجهة ستكون خارج التوقعات.

وتعد هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في غضون 8 أيام فقط بعدما تعادلا دون أهداف بجولة الذهاب لنصف نهائي كأس الرابطة يوم الـ14 من فبراير ثم تعادلا بالنتيجة ذاتها يوم الـ18 من الشهر ذاته.

وعلق الروماني كوزمين أورلايو المدير الفني لفريق الشارقة على هذه المواجهة في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه عليه أن يستغل الفرص ويترجم أفضليته بتسجيل الأهداف.

وأشار إلى أن مباراة الوصل من اللقاءات الكبرى ولها ضغوط خاصة ويجب على اللاعبين أن يقدموا أفضل ما لديهم لاقتناص الفوز.

ويعتمد الشارقة على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني وأمامه رباعي خط الدفاع ماركوس ميلوني وسالم سلطان وعبد الله غانم وخالد الظنحاني.

ويقود خط الوسط أوتابيك شوكوروف وبجواره خليل خميس وسيف راشد مع ثلاثي الهجوم بيرنارد وكايو لوكاس وبن مالانغو.

في المقابل، قال البرازيلي أودير هيلمان المدير الفني للوصل في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة ستكون صعبة خاصة أن كلا الفريقين لم يسجل أي هدف على مدار لقاء الذهاب ثم مواجهة الدوري.

وأشار إلى أن كل مباراة مختلفة عن غيرها ولها حسابات خاصة متمنياً دعم جماهير الوصل في هذه المواجهة الصعبة.

ويعتمد هيلمان على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد علي وأمامه رباعي خط الدفاع سالم العزيزي وأدريلسون وألكسندر فاسيليجيفتش وعبد الرحمن خميس.

ويقود خط الوسط علي سالمين وبجواره راميرو وحبوش صالح وفي الهجوم علي صالح ومايكل أروخو وجلبرتو أوليفيرا.

وقال شاكر عبد الفتاح مدرب العين الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن معطيات هذه المواجهة تزيد صعوبتها فالفريقان تقابلا مرتين في 4 أيام وهذه المواجهة الثالثة وخرجت النتيجة بالتعادل دون أهداف.

وأشار إلى أنه يتوقع مواجهة مليئة بالحذر التكتيكي وغلق المساحات وبالتالي الفريق الذي يستطيع اقتناص الأهداف واستغلال أنصاف الفرص سيخرج فائزاً.