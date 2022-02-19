ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي يهزم العروبة ويصعد للمركز الثالث

صعد شباب الأهلي دبي للمركز الثالث بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد أن حول تأخره بهدف مبكر إلى فوز 3-1 على العروبة المتعثر، اليوم السبت.

منح سعيد عبيد التقدم للعروبة بهدف رائع من مجهود فردي بعد انطلاقة قبل خط منتصف الملعب في الدقيقة 13.

لكن مهدي قائدي أدرك التعادل سريعا بعد تمريرة متقنة من الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا ضربت الدفاع بعد سبع دقائق.

وفي الشوط الثاني رد قائدي الهدية لكارتابيا ليساعده في تسجيل الهدف الثاني ثم أكد محمد مرزوق الانتصار بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس قبل ربع ساعة من النهاية.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف على الشارقة الذي تعادل مع الوصل بدون أهداف أمس الجمعة.

ويبتعد شباب الأهلي بثلاث نقاط خلف الوحدة وتسع نقاط عن العين المتصدر.

ويبقى العروبة في منطقة الهبوط ولديه تسع نقاط فقط من 16 مباراة.

وتعادل الظفرة المتعثر مع الإمارات متذيل الترتيب بدون أهداف في نفس التوقيت.