سهيل النوبي يهدي قميص بني ياس لطفل بكى بشدة عقب الخسارة أمام العين بدوري أدنوك (فيديو)

شهدت مباراة العين ضد بني ياس موقفًا مؤثرًا لطفل تأثر بخسارة فريقه بني ياس، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 16 من دوري أدنوك للمحترفين.

وأظهرت كاميرا بعد المباراة طفلًا مشجعًا لنادي بني ياس يبكي بعد الخسارة أمام العين وسط مواساة من والده.

وتفاعل اللاعب سهيل النوبي سريعًا مع الطفل وقام بخلع قميصه وأهداه للطفل الباكي على خسارة فريقه.

مشجع لنادي بني ياس يبكي بعد الخسارة أمام العين، ليتفاعل معه النجم سهيل النوبي سريعا ويهديه قميصه.#العين_بني_ياس #دوري_ادنوك_للمحترفين @AGLeague @BaniyasClub pic.twitter.com/Ic6fL8zrhU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2022

وسجل كريستيان جوانكا هدفًا مذهلًا من ركلة مزدوجة في فوز العين 2-صفر على بني ياس، ليعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

واستقبل الأرجنتيني جوانكا تمريرة عرضية من المغربي سفيان رحيمي، ليحول الكرة إلى الشباك بطريقة مبهرة في بداية الشوط الثاني.

وضاعف رحيمي النتيجة بعد هجمة مرتدة قبل 4 دقائق من النهاية، وبدا متأثرًا بعد الهدف وغالب دموعه.

وحقق العين فوزه 12 في 16 مباراة، ليرفع رصيده إلى 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوحدة أقرب منافسيه.

وتوقف رصيد بني ياس عند 19 نقطة بالمركز الثامن.